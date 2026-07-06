Il Circuito Ente Regionale Teatrale (ERT) ha svelato a Udine la sua ricca stagione 2026/2027, un cartellone che promette 265 serate e ben 90 titoli. L'offerta spazia dalla prosa alla musica, dalla danza al circo contemporaneo, includendo nuovi linguaggi e progetti speciali. La programmazione è stata illustrata dal presidente dell’ERT, Fabrizio Pitton, e dal direttore, Alberto Bevilacqua. Dei 90 spettacoli presentati, 61 sono dedicati alla prosa, 17 alla musica, 6 alla danza e 6 al circo contemporaneo. Un terzo delle produzioni, esattamente 33, sono nate e realizzate in Friuli Venezia Giulia, a conferma dell'impegno del Circuito verso le realtà artistiche locali.

L'apertura della stagione è segnata dal progetto speciale “La forza dei legami: 1976/2026”, un'iniziativa commemorativa dedicata ai 50 anni dal terremoto che colpì il Friuli. Questo percorso include un documentario curato da Paolo Patui, con le musiche di U.T. Gandhi, la cui presentazione dettagliata è prevista per settembre, seguita da proiezioni in diversi teatri. Le serate inaugurali del circuito saranno arricchite da appuntamenti specifici sul sisma, tra cui spiccano “Orcolat '76” di e con Simone Cristicchi, “I Turcs tal Friùl” di Pasolini, il concerto “Rinascita” della FVG Orchestra, “Friuli, 1976: voci della terra” e “Il Terremoto del Friuli”, quest'ultimo accompagnato da disegni dal vivo di Paolo Cossi.

Un cartellone tra grandi classici e nuove voci del teatro

Il cartellone 2026/2027 propone un equilibrio tra i grandi classici e le nuove espressioni artistiche. Accanto ad autori immortali come Eduardo, Molière, Shakespeare, Eschilo e Pirandello, il pubblico potrà apprezzare commedie e interpretazioni di volti noti del panorama italiano, tra cui Salvo Ficarra, Emilio Solfrizzi, Enzo Iacchetti, Gioele Dix, Marco Paolini, Roberto Mercadini e Paolo Calabresi. Ampio spazio è riservato anche alla nuova drammaturgia e al teatro civile, con proposte immersive come “In Scena!”, spettacoli di circo contemporaneo internazionale, e una sezione dedicata alla danza programmata direttamente dall’ERT. La musica sarà protagonista con concerti, spettacoli-concerto e significative collaborazioni regionali.

La stagione introduce importanti novità territoriali. Si registra il ritorno nel circuito di Camino al Tagliamento e l'avvio di una nuova stagione condivisa tra i comuni di Povoletto e Reana del Rojale, che uniscono due luoghi di spettacolo in un'unica e coerente progettualità culturale. Con l'ingresso di tre nuovi teatri, il numero complessivo delle sale che ospiteranno la programmazione ERT sale a 34, consolidando e ampliando ulteriormente la presenza del Circuito sul territorio regionale.

La missione dell'ERT: promuovere la cultura in Friuli Venezia Giulia

L'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia si conferma un pilastro nella promozione e diffusione della cultura teatrale e musicale nella regione.

La sua missione è valorizzare sia le eccellenze della produzione nazionale sia le vivaci realtà artistiche locali. Nella stagione 2026/2027, le produzioni regionali rappresentano circa un terzo delle quasi 300 serate di spettacolo complessive, sottolineando l'attenzione costante del Circuito verso il talento e la creatività del territorio. Il calendario completo degli eventi sarà presto disponibile sul sito ufficiale ertfvg.it e sarà ulteriormente approfondito attraverso i canali social del Circuito, offrendo al pubblico tutte le informazioni necessarie per scoprire la ricca offerta culturale.