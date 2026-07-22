La Sir Safety Perugia è al centro di "La storia siamo noi", un libro del 2026 che celebra i successi pallavolistici della squadra umbra. Il volume ripercorre crescita e vittorie del club, oggi tra le maggiori realtà pallavolistiche italiane ed europee. La presentazione si è tenuta a Perugia, con società, atleti e appassionati.

Il libro dettaglia le imprese della Sir Safety Perugia, evidenziando momenti chiave e contributori ai traguardi. Esplora evoluzione, strategie e impatto su Perugia e l’Umbria, con testimonianze di giocatori, tecnici e dirigenti.

"La storia siamo noi" è strumento di memoria collettiva e valorizzazione dello sport locale.

I recenti trionfi

La Sir Safety Perugia ha conquistato molti trofei in un periodo di successi. Tra questi: Coppa Italia, Supercoppa italiana e Coppa CEV. La stagione 2022-2023 ha visto le vittorie di Supercoppa italiana e Coppa Italia, oltre a piazzamenti in campionato e competizioni europee. Riconosciuto anche per la qualità del settore giovanile e l’organizzazione societaria.

Il volume dedica spazio ai protagonisti delle vittorie, dai giocatori internazionali allo staff tecnico. Ricorda anche momenti di difficoltà e sfide superate, cruciali per crescita e legame col territorio umbro.

Sir Safety Perugia: storia e identità

Fondata nel 2001, la Sir Safety Perugia è una società di pallavolo maschile con sede a Perugia. Negli anni, il club si è affermato come una delle principali realtà sportive dell’Umbria, raggiungendo la massima serie nazionale e con risultati di rilievo nazionali ed europei. Si distingue per l’attenzione allo sviluppo del settore giovanile e l’impegno nella promozione dello sport sul territorio.

La Sir Safety Perugia ha la sua casa al PalaBarton di Perugia, impianto che ospita partite ed eventi. La squadra è celebre per la passione dei tifosi e coinvolge la comunità locale in iniziative sportive e sociali. "La storia siamo noi" è un omaggio ai successi e un punto di riferimento per conoscere la storia recente della pallavolo umbra.