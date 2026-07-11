La Toscanini Academy Big Band sarà protagonista di due eventi di spicco al Festival Toscanini 2026, offrendo serate dedicate al jazz e allo swing americano. La rassegna, che si svolge dal 21 giugno al 16 luglio 2026 nei luoghi più suggestivi di Parma e della sua provincia, vedrà i giovani talenti dell'Academy esibirsi il 13 e 14 luglio.

Il primo appuntamento, intitolato "American Beauty", è in programma il 13 luglio alle 21.30 presso la Casa della Musica di Parma. Sul palco, il Toscanini Academy Big Band Quartet, composto da Cesare Panizzi al pianoforte, Pietro Vecchi ai sassofoni, Jan Toninelli al contrabbasso e Leonardo Badiali alla batteria, proporrà un viaggio attraverso celebri standard jazz e classici della musica americana del Novecento.

La scaletta include brani di Duke Ellington e la vitalità afro-cubana di Dizzy Gillespie, oltre a "Moon River" e "Black Orpheus". Il programma si arricchisce con composizioni di Frank Foster, Henry Mancini, Luis Bonfá e George Gershwin, offrendo un panorama completo delle diverse anime del repertorio statunitense.

Le serate della Toscanini Academy: tra classici e nuove sonorità

Il 14 luglio, sempre alle 21.30, il Cortile della Rocca Sanvitale di Sala Baganza ospiterà il secondo concerto, "Hollywood Swing". Questa serata vedrà la Toscanini Academy Big Band al completo, diretta da Beppe Di Benedetto, ripercorrere la stagione d’oro delle grandi orchestre americane. Il repertorio spazierà da brani iconici come "April in Paris", "In the Mood", "Moonlight Serenade" e "Soul Bossa Nova", a composizioni originali dello stesso Di Benedetto.

Il programma è un omaggio ai maestri del jazz e dello swing, includendo musiche di Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Quincy Jones, Chick Corea, Mongo Santamaria e Joe Zawinul, in un intreccio che valorizza il talento delle nuove generazioni di musicisti attraverso swing, latin jazz e fusion.

Questi due concerti sottolineano l'impegno della Toscanini Academy nella formazione artistica e nella valorizzazione di un repertorio che continua a essere una delle espressioni più significative della musica del Novecento. I giovani talenti dell'Academy si confrontano con le diverse sfaccettature della musica americana, dalle influenze latine al jazz orchestrale, dai grandi temi del cinema statunitense ai capolavori di personalità come Duke Ellington, Glenn Miller, Count Basie e Quincy Jones, affiancati da compositori come Henry Mancini e George Gershwin.

Il Festival Toscanini 2026: un'offerta musicale diffusa

Il Festival Toscanini 2026, organizzato dalla Fondazione Arturo Toscanini, anima ogni estate Parma e numerosi comuni della provincia, tra cui Busseto, Montechiarugolo, Sala Baganza e Colorno. La rassegna propone un cartellone articolato di concerti sinfonici, cameristici e jazz, nel segno del lascito artistico e culturale di Arturo Toscanini. La programmazione, che si estende dal 21 giugno al 16 luglio, coinvolge location suggestive come la Casa della Musica e la Rocca Sanvitale, promuovendo l'incontro tra musica e patrimonio architettonico locale.

L'edizione 2026 del Festival include, oltre ai due eventi jazz in calendario, esibizioni della Filarmonica Arturo Toscanini e appuntamenti che spaziano dal classico al pop, offrendo anche concerti a ingresso gratuito in importanti luoghi culturali della città e della provincia.

Le serate del 13 e 14 luglio rappresentano un'occasione preziosa per scoprire dal vivo le nuove generazioni di interpreti e per esplorare un repertorio fondamentale nella diffusione della cultura musicale del Novecento.