Il 25 luglio 2026 è stato siglato un Accordo di valorizzazione tra il Ministero della Cultura e l’Università di Bologna per Villa Zeri. La storica residenza di Mentana, vicino Roma, appartenne a Federico Zeri, storico dell’arte del Novecento. L’intesa prevede che la villa, di proprietà dell’Università, entri nella rete museale nazionale, affidata all’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione musei di Roma.

L’accordo è stato firmato da Luca Mercuri, Direttore dell’Istituto, e Giovanni Molari, Rettore dell’Università. Promossa dalla Direzione generale Musei del MiC, l’iniziativa affida all’Istituto, con l’Università e la Fondazione Federico Zeri, la gestione culturale e l’apertura al pubblico della villa.

Polo culturale e di ricerca

Il progetto “Villa Zeri. Abitare le immagini” mira a trasformare la villa in un centro di ricerca, esposizione, formazione e produzione culturale, dedicato all’eredità scientifica di Federico Zeri. Il programma include mostre temporanee, convegni, seminari, didattica, editoria e alta formazione, con Università di Bologna, Fondazione Federico Zeri e altri enti italiani e internazionali.

È prevista la musealizzazione progressiva di parte della villa, con conservazione e restauro, e residenze d’artista, per un dialogo tra memoria, ricerca e contemporaneità.

Rete museale e sviluppo territoriale

L’iniziativa rafforza la strategia di Direzione generale Musei e Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo per una rete di case museo e dimore di studiosi e artisti a Roma e dintorni.

Villa Zeri promuoverà nuove forme di partecipazione e sviluppo territoriale, in linea con il Piano Olivetti.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha dichiarato: “Villa Zeri entra a far parte della rete museale nazionale e si prepara a diventare un luogo di studio, formazione e produzione culturale. La dimora di Mentana custodisce la memoria di Federico Zeri… L’accordo con l’Università di Bologna consentirà di consegnare progressivamente questo patrimonio alla fruizione pubblica… È compito delle istituzioni trasformare le grandi eredità della cultura italiana in capitale pubblico…”. Il Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, ha aggiunto: “Con questo accordo assicuriamo una prospettiva di lungo periodo alla valorizzazione di Villa Zeri… Federico Zeri ha scelto l’Università di Bologna quale custode della sua eredità culturale…”.

Accessibilità e impatto locale

Situata a Mentana (Roma), Villa Zeri sarà oggetto di un programma di musealizzazione progressiva, lavori di conservazione e restauro, e residenze d’artista. L’obiettivo è renderla un centro di riferimento per la ricerca e la partecipazione culturale, accessibile a pubblico e comunità locale.