Avrebbe compiuto oggi 87 anni Peppino di Capri, scomparso pochi giorni fa. Nel giorno del suo compleanno, la famiglia e l'intera comunità caprese hanno scelto di rendergli omaggio rinnovando una tradizione che per oltre sessant'anni ha accompagnato questa ricorrenza.

L'omaggio nella villa di famiglia

Come accadeva ogni anno, il compleanno del cantante sarebbe stato festeggiato nella villa di famiglia a Monte Castiglione, da cui si possono ammirare in un solo sguardo l'intera isola e i due golfi.

Per ricordarlo nel modo che più gli sarebbe piaciuto, la famiglia ha deciso di mantenere vivo lo spirito di quella tradizione.

Dalle 20 alle 24 la villa resterà simbolicamente vuota, ma illuminata a festa. Un impianto audio rivolto verso l'isola diffonderà le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, permettendo alla sua voce di risuonare ancora una volta su Capri.

Un gesto semplice ma ricco di significato, pensato per celebrare il suo compleanno e condividere con tutta la comunità il ricordo di un artista che continua a vivere nel cuore della sua isola e di quanti lo hanno amato.

Il ricordo del sindaco

"Oggi - conferma il sindaco di Capri, Paolo Falco - nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 87° compleanno, l'intera comunità caprese ricorda con affetto Peppino di Capri, artista straordinario che con il suo talento ha portato il nome della nostra isola nel mondo.

La sua musica continua ad emozionare generazioni diverse ed è parte integrante della memoria collettiva di Capri. Per questo l'amministrazione comunale si appresta a dedicargli un luogo simbolico dell'isola, trasformando quel luogo in uno spazio di memoria, emozione e gratitudine. Sarà un modo semplice ma autentico per dire che Peppino non ci ha mai lasciati e che continua a vivere nelle sue melodie, nel ricordo della sua gente e nel cuore di Capri".