La villa romana di Torre, un significativo sito archeologico situato a Pordenone, è stata recentemente arricchita con innovativi pannelli didattici e riproduzioni tridimensionali. Questi nuovi strumenti sono stati presentati il 6 luglio 2026 con l'obiettivo di illustrare in modo più coinvolgente la storia e le caratteristiche del sito. L'iniziativa mira a migliorare significativamente la fruizione del patrimonio archeologico, rendendolo più accessibile e comprensibile sia per i visitatori generici che per le istituzioni scolastiche.

I nuovi pannelli sono stati strategicamente installati all'interno dell'area archeologica.

Essi sono affiancati da ricostruzioni 3D che offrono una visione immersiva di come la villa si presentava nell'epoca romana. La realizzazione di questi strumenti avanzati risponde all'esigenza di rendere il patrimonio storico di Torre più immediato e comprensibile, valorizzando al contempo l'intenso lavoro di ricerca e conservazione che gli archeologi hanno condotto sul sito nel corso degli anni.

L'innovazione didattica alla villa di Torre

L'intervento di valorizzazione ha incluso la creazione di pannelli esplicativi dettagliati che narrano la storia della villa, descrivendone gli ambienti principali e le sofisticate tecniche costruttive impiegate dai Romani. Le riproduzioni 3D, frutto di tecnologie all'avanguardia, permettono ai visitatori di compiere un vero e proprio viaggio virtuale negli spazi originari della villa, fornendo una prospettiva approfondita sulle sue strutture e sugli arredi dell'epoca.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del sito, che negli ultimi anni ha già beneficiato di importanti interventi di restauro e di messa in sicurezza delle sue aree più delicate, a testimonianza di un impegno costante nella tutela e promozione del patrimonio archeologico.

Il valore storico della villa romana di Torre

La villa romana di Torre si configura come uno dei più significativi siti archeologici della provincia di Pordenone. Essa rappresenta una testimonianza fondamentale della presenza e dell'organizzazione delle comunità romane in questa specifica area geografica. Il sito è costantemente al centro di studi e ricerche approfondite, che hanno permesso di ricostruire con precisione la sua storia, rivelando il suo duplice ruolo di residenza patrizia e di centro produttivo agricolo.

L'attuale strategia di valorizzazione, che si avvale di strumenti didattici e tecnologici di ultima generazione, mira a coinvolgere un pubblico sempre più vasto, con un'attenzione particolare rivolta alle scuole e alle nuove generazioni, per stimolare l'interesse verso la storia locale.

La recente presentazione dei nuovi pannelli e delle riproduzioni 3D rientra tra le iniziative strategiche volte ad avvicinare la cittadinanza al patrimonio archeologico locale. Tali sforzi sono indirizzati a favorire una maggiore consapevolezza e conoscenza delle profonde radici storiche che caratterizzano il territorio di Pordenone, sottolineando l'importanza di preservare e comprendere le vestigia del passato per le generazioni future.