Al 56° Giffoni Film Festival è stato presentato ‘La Voce dei Giovani, Le Porte di Napoli’, un format educativo e culturale che celebra la sua quarta edizione. L’iniziativa, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, è stata ideata e realizzata da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Mad Entertainment, Dedalus Cooperativa Sociale e l’Associazione Gomitoli. Il progetto si propone di valorizzare la voce delle nuove generazioni, offrendo loro uno spazio di espressione e confronto attraverso il linguaggio dell’audiovisivo. Questa piattaforma consente ai giovani di raccontare le proprie storie e visioni, promuovendo un dialogo significativo.

Inclusione e valorizzazione delle diversità

Il progetto ‘La Voce dei Giovani, Le Porte di Napoli’ si svolge nelle aree di Porta Capuana e della Stazione Centrale, luoghi emblematici della città partenopea. Ha coinvolto attivamente ragazzi migranti, minori stranieri non accompagnati e giovani italiani di seconda e terza generazione. Questa partecipazione eterogenea è cruciale per favorire un incontro autentico tra culture e storie diverse, promuovendo un arricchente dialogo. L’obiettivo è stimolare l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani, fornendo loro gli strumenti per narrare la propria realtà e le proprie aspirazioni attraverso il mezzo audiovisivo.

Collaborazioni e sviluppo di competenze

L’iniziativa si avvale della collaborazione di realtà impegnate nel sociale e nella produzione audiovisiva, come Mad Entertainment e Dedalus Cooperativa Sociale. Attraverso laboratori, incontri e attività creative, i partecipanti hanno potuto sviluppare e consolidare competenze utili sia dal punto di vista personale che professionale. Il format dimostra concretamente come il cinema e l’audiovisivo possano diventare potenti strumenti di crescita e dialogo interculturale. La presentazione al Giffoni Film Festival conferma l’impegno delle istituzioni e delle associazioni nel sostenere progetti che pongono al centro i giovani e le loro voci, riconoscendone il potenziale e l'importanza per la società.