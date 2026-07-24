L'inconfondibile voce di Gregory Porter, uno degli artisti più influenti della scena soul e jazz contemporanea, torna finalmente a Roma per un attesissimo concerto nell'ambito del Roma Summer Fest, la prestigiosa rassegna organizzata dalla Fondazione Musica per Roma. L'evento si terrà nella suggestiva Cavea del Parco della Musica, una delle location più iconiche della capitale. Sul palco, Porter sarà affiancato da un ensemble di musicisti di talento: Gregory Chip Crawford al piano, OndreJ Pivec all'Hammond, Emanuel Harrold alla batteria, Tivon Pennicott al sax e Jahmal Nichols al basso, promettendo una serata indimenticabile per gli amanti del genere.

La Carriera di Gregory Porter: Un Percorso Costellato di Successi e Riconoscimenti

Nato e cresciuto a Bakersfield, in California, Gregory Porter ha intrapreso il suo percorso musicale esibendosi nei vivaci jazz club di San Diego durante gli anni universitari. La sua dedizione alla musica lo ha poi condotto a New York, dove ha potuto dedicarsi a tempo pieno alla sua passione, affinando uno stile unico e riconoscibile. I suoi primi due lavori discografici, "Water" (2010) e "Be Good" (2012), hanno rapidamente catturato l'attenzione della critica, valendogli importanti candidature ai prestigiosi Grammy Awards.

Il vero punto di svolta è arrivato nel 2013 con la pubblicazione di "Liquid Spirit" per l'etichetta Blue Note.

Questo album ha segnato la sua consacrazione al grande pubblico, vendendo oltre un milione di copie e fruttandogli il suo primo, meritato, Grammy Award. Nel corso degli ultimi dieci anni, Gregory Porter ha consolidato la sua fama a livello mondiale, collezionando numerosi premi e riconoscimenti, tra cui spiccano ben due Grammy Awards per il Miglior Album Vocale. La sua straordinaria capacità di performer lo ha reso un fenomeno globale, capace di registrare sold out in ogni angolo del mondo, testimonianza del suo impatto duraturo sulla musica contemporanea.

Il Roma Summer Fest 2026: Un Cartellone Ricco di Grandi Nomi

Il Roma Summer Fest della Fondazione Musica per Roma si conferma anche per l'edizione 2026 un appuntamento imperdibile nel panorama culturale estivo della capitale.

La rassegna, che si estende per oltre due mesi di programmazione, offrirà più di settanta spettacoli nella splendida Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, con alcune date aggiuntive nella Sala Santa Cecilia e alla Casa del Jazz. Il cartellone è un sapiente mix del meglio della scena contemporanea, accostando band storiche e icone della musica internazionale a nuove e originali voci.

Tra i grandi nomi internazionali che calcheranno il palco figurano artisti del calibro di Ben Harper & The Innocent Criminals, John Legend (con l'unica data del suo tour europeo), Anastacia, gli Europe, Johnny Marr (storico membro degli Smiths), i Village People, i leggendari Kool & The Gang, Marilyn Manson, Wilco, Noa, Goran Bregovic e Marisa Monte.

La musica italiana sarà egregiamente rappresentata da artisti come Alice, i Subsonica, Elio e le Storie Tese, Fiorella Mannoia, Levante, Nicola Piovani e la giovane e talentuosa Angelina Mango.

Il festival non trascura il jazz, ospitando giganti come Stefano Bollani, Pat Metheny, Diana Krall e Marcus Miller. A questi si affiancano le voci più fresche del panorama musicale, tra cui Kneecap, Marco Castello, Mac DeMarco, Bresh, Frah Quintale, Two Door Cinema Club, La Niña, Capo Plaza, Il Tre e Tony Boy. Un'attenzione particolare è dedicata anche alla musica elettronica, con il ritorno del festival Dissonanze il 12 e 13 settembre, che vedrà la partecipazione di decine di artisti, tra cui Björk e Peggy Gou.

Tra gli appuntamenti speciali, spiccano le quattro serate di Ludovico Einaudi e l'unica data italiana di DJO, il progetto musicale di Joe Keery, attore celebre per la serie Stranger Things.

Le Recenti Apparizioni e l'Attesa per il Concerto Romano

La versatilità e il carisma di Gregory Porter sono stati recentemente apprezzati anche sul palco del Festival di Sanremo, dove ha incantato il pubblico con una memorabile interpretazione di "Besame mucho", eseguita in duetto con Serena Brancale e Delia durante la serata delle cover. La sua presenza al Roma Summer Fest si inserisce perfettamente in un cartellone già ricchissimo, rappresentando uno degli appuntamenti di maggiore spicco e confermando il ruolo centrale della rassegna nel panorama musicale italiano e internazionale, un'occasione da non perdere per assistere dal vivo a un'autentica leggenda del jazz e del soul.