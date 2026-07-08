L'Accademia di Belle Arti di Palermo ha finalizzato l'acquisizione dell'ex istituto Sacro Cuore per un importo di un milione e settecentomila euro, avviando così la realizzazione di un ambizioso Campus delle Arti. Questo progetto mira a trasformare l'intera struttura in un polo unico e integrato, concepito per ospitare e armonizzare attività formative, laboratoriali, di ricerca e produzione artistica. L'edificio si estende su una superficie coperta di 11.600 metri quadrati, affiancato da un vasto giardino di 9.500 metri quadrati, che si configura come un significativo polmone verde e culturale per l'Accademia.

Il complesso, che include anche l'ex villa Pignatelli con un osservatorio astronomico, è strategicamente posizionato in un'area ricca di beni culturali di Palermo, nelle immediate vicinanze delle storiche palazzine Liberty dei Florio, del suggestivo parco di Villa Malfitano, dei dinamici Cantieri culturali alla Zisa e dell'imponente Castello della Zisa.

Il direttore Umberto De Paola ha enfatizzato l'importanza di questa operazione, definendola "una delle più significative negli ultimi decenni nell'ambito del sistema AFAM", evidenziandone le notevoli dimensioni, il rilevante valore patrimoniale e le promettenti prospettive di sviluppo. Anche la presidente Antonella Purpura ha sottolineato il valore strategico dell'acquisizione, qualificandola come un punto di svolta per l'Accademia, un evento ulteriormente rafforzato dal recente riconoscimento ministeriale che equipara i diplomi AFAM ai titoli di laurea.

I nuovi e ampi spazi consentiranno di unificare insegnamenti e laboratori in un'unica sede, facilitando inoltre la creazione di incubatori di impresa creativa, con l'obiettivo primario di agevolare la transizione dei giovani laureati verso il mondo del lavoro.

La presentazione ufficiale e il contesto cittadino

La cerimonia di presentazione ufficiale dell'acquisizione si è tenuta mercoledì 8 luglio presso la storica sede di Palazzo Fernandez, situata in via Papireto. All'evento hanno partecipato figure istituzionali di rilievo, tra cui il direttore Umberto De Paola, la presidente Antonella Purpura, il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Palazzo Fernandez, che rappresenta la sede storica dell'Accademia, vanta origini ottocentesche ed è stato oggetto di un accurato restauro completato nel 2005.

Attualmente, la struttura accoglie la direzione, gli uffici dedicati alle relazioni internazionali, la biblioteca e un'aula multimediale. Il Palazzo è inoltre accessibile al pubblico, fungendo da spazio museale e sala conferenze, arricchendo così l'offerta culturale della città.

Il ruolo strategico dell'Accademia e le prospettive future

L'acquisizione dell'ex istituto Sacro Cuore si integra perfettamente nella missione istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, riconosciuta come una delle più importanti istituzioni italiane nel campo dell'alta formazione artistica. Fondata nel lontano 1780, l'Accademia ha le sue radici storiche in Palazzo Fernandez e Palazzo Molinelli di Santa Rosalia, entrambi situati nel cuore del centro storico cittadino.

L'istituzione gode di piena autonomia statutaria, didattica, amministrativa e finanziaria, ed è abilitata a rilasciare diplomi accademici che sono equipollenti ai titoli universitari, in conformità con le riforme introdotte dalla legge 508 del 1999 e successive integrazioni.

La concreta unificazione delle sedi formative, insieme all'implementazione di laboratori integrati e alla creazione di incubatori di impresa creativa, permetterà all'Accademia di rafforzare ulteriormente la propria vocazione internazionale. Questi sviluppi stimoleranno l'innovazione culturale e consolideranno il ruolo di Palermo quale luogo privilegiato di dialogo e scambio nel contesto del Mediterraneo, proiettando l'istituzione verso nuove sfide e opportunità.