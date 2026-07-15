L'intelligenza artificiale ha giocato un ruolo cruciale nel ridefinire l'esperienza di visione della Coppa del Mondo 2026. Una recente indagine, commissionata da Lenovo, rivela che l'87% dei tifosi percepisce un netto miglioramento nella fruizione delle partite grazie alle innovazioni tecnologiche. Inoltre, l'84% degli intervistati ha espresso apprezzazione per le nuove inquadrature ravvicinate, che offrono una maggiore sensazione di vicinanza all'azione sul campo.

La "Referee View": una prospettiva inedita

Tra le innovazioni più acclamate dal pubblico spicca la funzione "Referee View", che permette agli spettatori di seguire il match direttamente dal punto di vista dell'arbitro.

Questa tecnologia avanzata, potenziata dall'intelligenza artificiale di Lenovo, offre una visuale in prima persona, rendendo l'esperienza di visione estremamente coinvolgente e immersiva. I dati raccolti indicano che oltre il 75% degli spettatori ha familiarità con questa funzionalità e un notevole 91% la trova particolarmente accattivante e apprezzabile. Un aspetto tecnico fondamentale è la stabilizzazione delle immagini in tempo reale, garantita dall'AI, che riduce le vibrazioni della telecamera fino al 60%, assicurando una qualità video fluida e preservando al contempo l'intensità e la dinamicità del gioco.

Tecnologia e impatto globale nel calcio

La "Referee View" è stata integrata nelle trasmissioni con una media di tre apparizioni per partita, raggiungendo un vasto pubblico in oltre 220 territori.

Lenovo, in qualità di partner tecnologico ufficiale della FIFA, ha esteso il suo contributo al torneo introducendo ulteriori soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, tra cui avatar 3D dei giocatori, la piattaforma FIFA AI Pro e un centro di comando intelligente. La ricerca, condotta online tra il 24 e il 27 giugno 2026 su un campione di 2.514 adulti residenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, in India e in Australia, conferma come la tecnologia stia profondamente trasformando il modo in cui i tifosi vivono il calcio, offrendo nuove prospettive e accrescendo significativamente il loro coinvolgimento durante le partite.