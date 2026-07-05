Il romanzo «Le parole tra noi leggere» (1969) di Lalla Romano, incentrato sul rapporto tra madre e figlio, è stato recentemente riscoperto per il suo carattere profondamente rivoluzionario. L'opera è stata definita una vera e propria “rivoluzione della madre” per la sua capacità di rovesciare lo sguardo usuale sulla dinamica familiare. Non è il figlio, protagonista P., a essere il fulcro della rivoluzione, bensì l'autrice stessa, nel modo inedito e profondo di raccontare questo legame. Si tratta di una “rivoluzione silenziosa”, proprio per la sua audacia nel narrare un legame tanto intimo e complesso.

Questi elementi – il titolo, l’anno di pubblicazione (1969), il tema centrale di un rapporto madre-figlio narrato dal punto di vista della madre in modo innovativo, e le espressioni che evocano una rivoluzione silenziosa e una prospettiva nuova sul protagonista – costituiscono il cuore pulsante della notizia e della sua duratura rilevanza.

Contesto biografico e letterario di Lalla Romano

Lalla Romano (1906-2001) fu una figura di spicco della letteratura italiana del Novecento. Nata a Demonte e scomparsa a Milano, fu una poliedrica artista: poetessa, scrittrice, pittrice e giornalista. La sua formazione avvenne a Torino, dove frequentò inizialmente la scuola di Felice Casorati e seguì i consigli di Lionello Venturi.

Successivamente, a Milano, abbandonò la pittura per dedicarsi interamente alla scrittura. Romano è ricordata per aver vinto il prestigioso Premio Strega proprio con «Le parole tra noi leggere», un romanzo in cui affrontò il suo rapporto con il figlio attraverso una scrittura di grande intensità e profondità personale.

Un romanzo tra memoria e rivoluzione narrativa

Il romanzo vide la luce nel 1969, un periodo in cui l'Italia era pervasa da fermenti sociali e culturali. La “rivoluzione silenziosa” di cui si parla non si manifestò nelle piazze o nelle grandi ideologie, ma nell'intimità più profonda. Raccontare un figlio in prima persona rappresentò già una cesura con la tradizione narrativa dell'epoca, e fu proprio questo il tratto più innovativo e rivoluzionario dell'opera.

Lalla Romano stessa, in interviste del passato, rifletteva sul suo ruolo di scrittrice, distinguendolo dalla persona giudicata moralmente. Riconosceva una tensione tra l’immagine che il pubblico si creava di lei e una forma più autentica del suo sguardo, caratterizzata da un acuto senso critico e da una sottile ironia.

«Le parole tra noi leggere» si inserisce in una più ampia traiettoria di indagine delle relazioni intime che caratterizzò la produzione di Romano. Già nel 1964, l'autrice aveva esplorato il rapporto con la propria madre nel romanzo «La penombra che abbiamo attraversato». Il passaggio al rapporto madre-figlio nel romanzo successivo segnò una progressione significativa nella sua esplorazione della dimensione familiare e affettiva.

Il contesto storico, con gli eventi del Sessantotto e i profondi mutamenti culturali in atto, fece da sfondo al romanzo. Tuttavia, l'opera non rifletté direttamente quegli eventi, ma ne assorbì lo spirito di rottura interiore e personale. In questo senso, la rivoluzione fu “silenziosa” perché si compì nella profondità del racconto e nella coscienza dei personaggi, offrendo uno sguardo intimo e radicale sulla complessità dei legami familiari.