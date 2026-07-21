Il 23 luglio 2026, l'attrice e cantante Serena Rossi sarà protagonista sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma con il suo spettacolo inedito, 'SereNata a Napoli'. L'evento si inserisce nel prestigioso cartellone del Summer Fest, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Musica per Roma, che ogni anno anima la capitale con appuntamenti culturali di rilievo.

'SereNata a Napoli', concepito e scritto da Serena Rossi in collaborazione con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, si configura come una profonda dichiarazione d’amore verso la città partenopea, luogo da sempre caro all'artista.

Lo spettacolo, che rappresenta il primo progetto teatrale ideato e interpretato interamente dalla Rossi e dedicato a Napoli, promette un viaggio emotivo e intenso attraverso le sue molteplici sfaccettature.

Prodotto da Agata Produzioni e Savà Produzioni Creative, il racconto scenico si snoda tra melodie avvolgenti, narrazioni evocative, miti antichi e parole intrise di significato. Il pubblico sarà condotto in un percorso che intreccia la leggenda di Partenope, il vibrante canto dei vicoli, l'energia contagiosa delle feste popolari e la dolcezza delle ninne nanne che hanno cullato intere generazioni. Un mosaico di storie e canti che affondano le radici nel cuore di una terra incastonata tra il Vesuvio e il mare, evocando sentimenti di amore, nostalgia e profonda ammirazione.

Sul palco, Serena Rossi sarà affiancata da un'orchestra composta da sei talentuosi elementi, la cui direzione musicale e gli arrangiamenti sono curati dal Maestro Valeriano Chiaravalle. La regia dello spettacolo è affidata a M. Cristina Redini, che ha saputo dare forma a questa visione artistica. I biglietti per assistere a 'SereNata a Napoli' sono disponibili a partire da venerdì 8 maggio dalle ore 16.00, con prezzi che iniziano da 40,25 euro.

Un omaggio all'anima di Napoli

Lo spettacolo 'SereNata a Napoli' si propone di restituire al pubblico l'anima femminile e le mille contraddizioni di Napoli, una città che vive e vibra, soffre e si innamora, risuonando di storia e di futuro. Attraverso la delicatezza della voce di Serena Rossi e la forza delle sue interpretazioni, l'essenza immortale della città prende vita, mettendo in risalto i suoi misteri, la sua filosofia intrinseca, la sua religione e, naturalmente, la musica che da sempre ne accompagna l'esistenza.

La cornice del Summer Fest all'Auditorium

La Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sede dell'evento, è riconosciuta come uno dei principali e più suggestivi spazi per spettacoli dal vivo della capitale. La sua architettura imponente e la sua acustica eccellente offrono la cornice ideale per un evento di tale portata. Il Summer Fest, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Musica per Roma, si conferma anno dopo anno un punto di riferimento culturale, presentando una programmazione ricca e diversificata che accoglie artisti di spicco del panorama nazionale e internazionale, arricchendo l'offerta culturale estiva di Roma.