Lampedusa ospita la diciottesima edizione de Il Vento del Nord, rassegna cinematografica e culturale dal 18 al 24 luglio. L'apertura è affidata a 'Gioia mia' di Margherita Spampinato, film pluripremiato. Per l'isola, priva di una sala cinematografica, il festival è un appuntamento vitale per la comunità.

Coordinata da Laura Delli Colli (presidente Sngci) e organizzata da Massimo Ciavarro, l'iniziativa è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Claudio Nobis, main partner. La sua realizzazione beneficia della partecipazione di case di produzione e distribuzione.

Impegno sociale e ruolo dei giovani

Il Vento del Nord si distingue per il suo impegno sociale, coinvolgendo diverse realtà associative. Il programma propone circa quindici proiezioni, tra film e cortometraggi, e numerosi incontri e laboratori per i giovani dell'isola. Gli studenti liceali fungono da giurati, scegliendo il vincitore tra una cinquina di titoli.

Tra i film in programma figurano, oltre a 'Gioia mia', titoli come 'Il bene comune' di Rocco Papaleo, 'Gloria!' di Margherita Vicario e altri. Il 20 luglio, Valeria Solarino presenterà il documentario 'La solidarietà non è un reato'. Sarà proiettato anche il video 'È come sembra', della Fondazione Una Nessuna Centomila, contro la violenza sulle donne.

Chiusura musicale e valorizzazione locale

La rassegna si concluderà il 24 luglio con una serata speciale dedicata alla Musica del Cinema, con il compositore Andrea Guerra e giovani musicisti dell’Associazione Culturale Lipadusa, valorizzando il talento locale.

Iniziative di formazione per le nuove generazioni sono previste con incontri di Giovanni Spagnoletti e Tommaso Renzoni. Il festival, nato diciotto anni fa, si conferma un crocevia essenziale tra cinema, impegno civile e crescita giovanile, offrendo a Lampedusa un'occasione unica di condivisione e racconto.