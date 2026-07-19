Il 18 luglio 2026, l'Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei ha ospitato il trionfale ritorno del maestro Riccardo Muti, che ha diretto l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Circa duemila spettatori hanno assistito all'evento, parte della terza edizione di 'Beats of Pompeii 2026'. Muti, prossimo agli 85 anni, ha celebrato la grande tradizione sinfonico-operistica italiana.

L'evento è stato arricchito dal coinvolgimento di un centinaio di giovani talenti dei Conservatori della Campania, selezionati tra oltre trecento candidati, che hanno affiancato a rotazione i musicisti dell'orchestra in un'esperienza formativa unica.

Spicca la violinista Teresa Porzio, 23 anni, del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, già attiva con l'Orchestra Musica Libera Tutti di Scampia; presenti anche studenti da Benevento, Avellino e Salerno. Tre musicisti campani figurano nell'organico stabile della Cherubini.

Il programma musicale e il valore della condivisione

Il repertorio ha offerto un affresco sonoro del genio italiano, spaziando dalle celebri ouverture verdiane ('Nabucco', 'La Forza del Destino') a brani di Rossini, Catalani, Rota, Puccini, Mascagni e Leoncavallo. Il progetto di integrazione dei giovani è stato fortemente voluto da Muti, che ha sottolineato come "la musica si impara soprattutto condividendo". L'iniziativa ha così valorizzato i giovani musicisti, offrendo loro un palcoscenico prestigioso e confermando la vocazione cross-genere di 'Beats of Pompeii'.

Dettagli dell'evento e le prossime tappe

L'evento si è svolto nell'Anfiteatro degli Scavi di Pompei (Viale delle Ginestre, 80045 Pompei NA), un sito storico. Il concerto, iniziato alle 21:00, è durato circa due ore. I biglietti, da circa 74,75 euro, erano disponibili tramite circuiti autorizzati e sito ufficiale. I visitatori hanno potuto esplorare l'area archeologica prima del concerto, seguendo le indicazioni del Parco.

La tappa di Pompei è parte di una tournée estiva con altre due date: Lucca (20 luglio 2026, Piazza Napoleone) e Ostuni (22 luglio 2026, Foro Boario). Questa serie di concerti promuove l'incontro tra musica e luoghi storici del patrimonio italiano.