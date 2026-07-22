Il Laos Fest celebra un traguardo significativo, raggiungendo la sua decima edizione e annunciando una line-up di grande richiamo per l'evento che animerà Scalea, in provincia di Cosenza, dal 31 luglio al 2 agosto. Il festival, che si conferma totalmente gratuito, accoglierà il pubblico nella suggestiva cornice medievale di Piazza Spinelli, ai piedi del duecentesco Palazzo dei Principi. L'organizzazione ribadisce il suo impegno per un modello rigorosamente plastic free, in pieno rispetto del borgo storico che lo ospita, dimostrando una profonda armonia con l'ambiente circostante.

Tre giorni di musica e grandi nomi

La manifestazione si articolerà in tre serate ricche di appuntamenti. La giornata inaugurale, venerdì 31 luglio, vedrà salire sul palco Motta. Il cantautore toscano festeggia quest'anno il decennale del suo iconico disco d’esordio, La fine dei vent’anni, portando in tour l'album con lo stesso spirito viscerale del passato. Con lui si esibiranno Gioia Lucia, reduce dalla recente esibizione al Mi Ami Festival e pronta a presentare il suo ultimo EP, Estate 2007 | Piazza Roma, insieme ai brani del suo fortunato disco d’esordio Forse un giorno. La scena sarà condivisa anche da Pieffe, un progetto emergente che presenterà al pubblico del festival le sue nuove sperimentazioni sonore indipendenti.

Il prolungamento notturno nel cortile di Palazzo Spinelli sarà affidato all'aftershow di Mhatt, producer e musicista attivo in numerosi festival della Capitale, che proporrà un dj set capace di fondere sapientemente composizioni elettroniche e sonorità deep house.

Nuove proposte e talenti emergenti

Sabato 1 agosto, il palco centrale sarà per i Santi Francesi, affiancati dal live di Francesco Pintus. Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese, reduci dalla partecipazione a Sanremo 2024 con L’amore in bocca, porteranno in scena una nuova fase creativa: una dimensione live più fisica, materica e rock, presentandosi in formazione a quattro elementi con chitarra e batteria. Ad aprire per loro sarà Pintus, cantautore di origini calabresi, che proporrà i suoi brani dalle sfumature folk ed elettroniche.

A completare ufficialmente il cartellone della serata sarà Diniche, selezionata tra quasi 100 candidature da tutta Italia e vincitrice del primo posto del contest Suona al Laos, iniziativa sviluppata in sinergia con Cromosomi per sostenere la nuova scena emergente. Il contest ha visto anche l'assegnazione del Premio Stampa (secondo posto) a Saitta. L'aftershow del sabato sera si trasferirà all'Asteria di Praia a Mare.

Gran finale e visione territoriale

La decima edizione si concluderà domenica 2 agosto con l'esibizione di Mobrici, accompagnato dalle performance di Lea Gavino e Atipica. Dopo due anni di assenza dalle scene, il cantautore porterà sul palco il suo nuovo album, Supernova, un progetto che segna una vera e propria ripartenza artistica.

Nota al grande pubblico soprattutto come attrice in serie tv di successo, Lea Gavino arriva a Scalea per consolidare il suo percorso cantautorale, iniziato con l'esibizione al Concertone del Primo Maggio di Roma e l'avvio del suo 11 Volte Tour. Prima di lei suonerà Atipica, giovanissima polistrumentista calabrese che presenterà dal vivo la scrittura cruda e le influenze rap, pop e jazz del suo recente inedito d’esordio, Spacciami il cuore. La conclusione musicale slitterà in Piazza Maggiore De Palma, con il set finale affidato al L/F Sound System.

Il Laos Fest: un motore culturale per la Calabria

Il direttore artistico Davide Barletta evidenzia come raggiungere la decima edizione sia un traguardo significativo e una scommessa strategica per la Calabria.

Organizzare un festival in questa regione comporta sfide complesse, dalle criticità logistiche al reperimento delle risorse, fino al pieno riconoscimento del valore dell'iniziativa. Anno dopo anno, Scalea dimostra di poter guidare un'offerta culturale di rilievo nazionale. La manifestazione, organizzata da Levante Aps e Music Labs, con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Scalea, rivendica oggi più che mai la sua profonda radice calabrese. Portare la musica dal vivo in questo scorcio della Riviera dei Cedri non è solo una scelta artistica, ma significa riabitare i centri storici, accendere un riflettore sulle aree del Mezzogiorno spesso escluse dalle grandi rotte dei tour estivi e trasformare il patrimonio architettonico in uno spazio di aggregazione viva. Il Laos Fest dimostra come il decentramento geografico e la valorizzazione della provincia possano generare un indotto turistico e culturale concreto per l'intero territorio.