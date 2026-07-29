Sabato 1 agosto, alle ore 21:30, la Fontana delle 99 Cannelle a L'Aquila ospiterà 'Acculae. Il rito delle fonti'. Settimo appuntamento della rassegna musicale '99 Songs', l'evento è promosso dall'Associazione Musicale Euterpe per L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L'evento, ideato e curato da Massimo Felici con la collaborazione di Claudio Mastracci, è affidato al collettivo artistico The 10th Sense. Il gruppo include Anne-Lise Binard (voce e viola), Massimo Felici (chitarra), Agatha Bocedi (arpa), Andrea Grossi (basso), Gianmarco Petrucci (percussioni) e Gabriele Panico (elettronica dal vivo).

Il sound design è curato da Gianluca Aresu, i visual da Hermes Mangialardo e la voce fuori campo è di Andrea Fugaro.

'Acculae': un paesaggio sonoro e visivo alla Fontana delle 99 Cannelle

La Fontana delle 99 Cannelle diventa parte integrante della performance. Il suono continuo dell'acqua si fonde con la musica, mentre un innovativo videomapping trasforma le tre facciate della fontana in superfici di luce, riflessi e geometrie, coinvolgendo i 99 mascheroni nel movimento scenico.

Il programma musicale di 'Acculae' è un viaggio attraverso linguaggi ed epoche differenti, intrecciando composizioni di maestri come Stravinskij e John Cage con le sonorità contemporanee di artisti del calibro di Björk, Joni Mitchell, Ibeyi, Camarón de la Isla, Emily Loizeau, Peter Gabriel e gli Yes.

Le musiche spaziano dall'Europa alle Americhe, dal minimalismo elettronico alle ballate, dalla tradizione all'improvvisazione.

Massimo Felici ha spiegato il significato dell'opera: “Acculae è una riflessione sul tempo, sul divenire e sulla natura effimera dell’esperienza umana. L’acqua, principio generatore dell’intera narrazione, è metafora del continuo mutamento”. Anne-Lise Binard ha aggiunto: “Immergersi nella sensazione acquatica trasporta la mente in vortici di metafore. Il corpo si abbandona alle onde, ora percussive, ora melodiche, ora dissonanti o ariose, dei linguaggi e dei suoni”. Il videomapping di Hermes Mangialardo valorizza l’architettura della fontana con un racconto visivo ispirato all’acqua, integrando visivo, sonoro e musicale.

La rassegna '99 Songs' per la valorizzazione de L'Aquila 2026

'Acculae' si inserisce nel più ampio contesto della rassegna '99 Songs', progetto ideato da Massimo Felici e Claudio Mastracci, a cura dell’Associazione Musicale Euterpe, attiva da oltre quarant’anni. La manifestazione, dal 28 giugno al 2 settembre, anima diversi luoghi simbolici de L'Aquila, valorizzando il patrimonio artistico, storico e identitario cittadino con un programma musicale di alta qualità.

L'iniziativa promuove un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità, con attenzione a creatività, innovazione e sperimentazione artistica. Con artisti internazionali, ensemble specializzati e collettivi sperimentali, '99 Songs' propone linguaggi musicali eterogenei e multidisciplinari, favorendo la contaminazione tra generi, epoche e forme espressive.

Formati originali come 'Acculae', che valorizzano storia e architettura cittadina con un'inedita dimensione sonora, rinnovano l’esperienza culturale, coinvolgendo pubblici diversi e incentivando la partecipazione comunitaria. Il progetto consolida il ruolo de L'Aquila come polo dinamico di produzione culturale e laboratorio di innovazione creativa, rafforzandone l'attrattività turistica e culturale nazionale e internazionale.