Stesso titolo, ma una nuova veste e nuovi interpreti. L'Arena di Verona si prepara a riportare in scena Aida, l'opera più amata e rappresentata nell'anfiteatro, con un secondo allestimento del 103° Opera Festival.

L'oro di Zeffirelli conquista l'Arena

Dopo l'avveniristico allestimento "di cristallo", sarà l'oro a dominare la scena nella sontuosa visione firmata da Franco Zeffirelli, con i costumi di Anna Anni e le coreografie di Vladimir Vasiliev.

La prima rappresentazione è già sold out. In programma ci sono altre sei repliche, fino al 10 settembre, per il kolossal verdiano che ha già raggiunto quota 783 rappresentazioni nell'Arena di Verona.

Un cast internazionale

Sul podio salirà il maestro Francesco Ommassini, mentre il cast riunirà alcune delle più importanti stelle della lirica.

Tra gli interpreti figurano Anna Netrebko, in scena il 30 agosto, Jonas Kaufmann, protagonista il 10 settembre, Roberto Alagna, Ludovico Tézier e Mara José Siri, che raggiungerà quota 200 interpretazioni nel ruolo di Aida.

La serata della prima vedrà invece protagonista Alexandra Kurzak, affiancata da Seokjong Baek.