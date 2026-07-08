Francavilla al Mare ospita la 77ª edizione del Premio Michetti, evento longevo e di spicco per l'arte contemporanea italiana. Fondato nel 1947 in omaggio al pittore Francesco Paolo Michetti, è osservatorio sulle trasformazioni artistiche.

L'edizione 2026, promossa dalla Fondazione Michetti, con giuria presieduta da Cristiana Perrella (Franco Pomilio, Pier Luigi Sacco, Carla Subrizi, Andrea Viliani), decreterà il vincitore tra ventuno artisti italiani e internazionali. Le opere selezionate animeranno la mostra 'Cosmovisions', curata da Nicolas Bourriaud e Massimiliano Scuderi, che inaugurerà sabato 25 luglio e proseguirà fino al 13 settembre 2026 al Museo Michetti - MuMi di Francavilla al Mare.

Inaugurazione ore 18, anteprima stampa ore 11.

'Cosmovisions': temi e artisti

La collettiva 'Cosmovisions' espone opere, video e installazioni di Jacopo Belloni, Benni Bosetto, Danilo Correale, Binta Diaw, Irene Fenara, Diego Gualandris, Viola Leddi, Romana Londi, Lorenza Longhi, Agnes Questionmark insieme a Alfatih, Sofia Braga, Carola Bonfili, Alex Chalmers, Silvia Dal Dosso, Federica Di Pietrantonio, Eva Gold, Massimo Grimaldi, Lorem, Eva & Franco Mattes e Matteo Nasini. Il progetto esplora due direzioni: il mondo meccanico (automazione, robotica, industrializzazione, IA) e l'universo vivente, che contrappongono all'IA la fragilità umana e la capacità di connessione.

L'ispirazione per 'Cosmovisions' deriva dal pensiero del filosofo e attivista amazzonico Ailton Krenak, sulla “cosmovisione” indigena: la vita come sistema di organismi.

Nel suo libro Ancestral Future, Krenak scrive: “Ciò che chiamiamo futuro è già qui, nelle nostre relazioni con il mondo vivente”.

La Fondazione Michetti e l'arte in Abruzzo

La Fondazione Michetti, promotrice del premio e della mostra, è centrale per l'arte contemporanea in Abruzzo e nazionale. Il Museo Michetti (MuMi) ospita collezioni e mostre, mantenendo viva la memoria di Francesco Paolo Michetti e promuovendo l'arte attuale. Il Premio Michetti si inserisce in una rete culturale regionale, contribuendo alla vitalità artistica del Medio Adriatico.