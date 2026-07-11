È stato completato in Piazza Duomo a L'Aquila l'allestimento di "Inside Out – The People's Art Project by JR", un'opera di arte partecipata che trasforma lo spazio urbano in una galleria a cielo aperto. Il progetto coinvolge oltre duemila ritratti in bianco e nero di cittadini residenti a L’Aquila e nei territori del cratere sismico del 2009, creando un potente simbolo di memoria e futuro.

Questa imponente installazione si inserisce nel prestigioso programma di L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Attraverso i volti della sua gente, la piazza diventa una grande opera collettiva dedicata alla storia, alla rinascita e all'identità profonda del territorio, offrendo una narrazione visiva della resilienza della comunità.

Il momento culminante dell'evento è fissato per la sera dell'11 luglio 2026, dalle ore 22 alle 24. In questa fascia oraria, le facciate degli edifici storici di Piazza Duomo ospiteranno una spettacolare multiproiezione dei ritratti raccolti e delle immagini di backstage, realizzate nel mese di giugno. L'esperienza sarà arricchita da una colonna sonora originale, pensata per amplificare l'impatto emotivo dell'installazione.

L'opera resterà liberamente visibile e accessibile a tutti, cittadini e visitatori, fino al 15 luglio. Il processo di realizzazione è stato curato e guidato da ArtsFor, che ha organizzato set fotografici dedicati. In queste sessioni, ogni partecipante ha condiviso il proprio volto e la propria storia, trasformando i manifesti in tessere di un grande mosaico visivo che connette città, paesi, montagne e le aree interne della regione.

L'installazione: obiettivi e coinvolgimento

L'iniziativa, sostenuta attivamente dall'amministrazione comunale nell'ambito del programma ReStart, ha visto una partecipazione straordinaria dei residenti, sia del capoluogo abruzzese sia dei comuni circostanti maggiormente colpiti dal terremoto. Le sessioni fotografiche, meticolosamente organizzate da ArtsFor, hanno rappresentato un momento cruciale per la raccolta e la valorizzazione delle storie e identità locali. Queste narrazioni sono state poi trasformate in poster di grande formato, che ora adornano la piazza e le facciate degli edifici, creando un dialogo visivo con l'ambiente circostante.

L'obiettivo primario di questa installazione è molteplice: commemorare il sisma del 2009, promuovere la coesione sociale tra i membri della comunità e stimolare una più ampia partecipazione culturale.

L'opera si propone come un veicolo per elaborare il passato e guardare al futuro con rinnovata speranza, mettendo al centro le persone e le loro esperienze.

Inside Out: un progetto globale

Il progetto Inside Out, ideato e promosso dal celebre artista JR, vanta un'impressionante portata internazionale. Ha già dato vita a oltre tremila azioni in 154 paesi del mondo, raccogliendo un totale di circa 590.000 ritratti. L'installazione di L'Aquila si inserisce perfettamente in questa vasta cornice globale, rappresentando un ulteriore, significativo esempio di rigenerazione culturale attraverso l'arte pubblica.

Per diversi giorni, Piazza Duomo sarà interamente avvolta dai volti della comunità, un'immagine potente che sottolinea il ruolo centrale delle persone nei processi di rinascita e trasformazione urbana. L'opera di JR a L'Aquila non è solo un'esposizione artistica, ma un manifesto vivente della forza e della resilienza di un territorio che rinasce attraverso la memoria e la condivisione.