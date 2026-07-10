L'Ospedale di Comunità di Giaveno ha ospitato l'inaugurazione della mostra "Un Mandala per la Pace", un evento significativo che segna l'avvio del progetto "In Arte Salus" promosso dalla Asl To3. Questa iniziativa pionieristica mira a integrare l'arte all'interno dei luoghi di cura, trasformandoli in veri e propri spazi di incontro, relazione e benessere per l'intera comunità locale.

La mostra, curata con dedizione dall'Associazione Donnedivalle, presenta una collezione suggestiva di mandala. Queste opere d'arte sono state realizzate da cittadini di diverse età, coinvolti in un percorso creativo e partecipato che ha valorizzato l'espressione individuale e collettiva.

L'obiettivo è promuovere un ambiente più accogliente e stimolante all'interno delle strutture sanitarie.

Al taglio del nastro hanno presenziato figure istituzionali e rappresentanti del territorio, sottolineando l'importanza dell'evento. Tra i presenti, il direttore generale della Asl To3, Giovanni La Valle, il sindaco di Giaveno, Stefano Olocco, l'assessora Antonella Grossi e i membri dell'Associazione Donnedivalle. La Valle ha evidenziato come "In Arte Salus" rappresenti una "modalità concreta per rendere i nostri spazi più aperti e partecipati, rafforzando il rapporto tra servizi sanitari e comunità locali". L'ambizione è chiara: estendere progressivamente l'iniziativa ad altre strutture dell'azienda sanitaria, ampliando così la portata del progetto.

Il successo di "In Arte Salus": da Oulx a Giaveno

Il concept alla base di "Un Mandala per la Pace" trae ispirazione da un'esperienza già consolidata e di successo. Il progetto è stato infatti sperimentato con esiti positivi a Oulx, dove negli ultimi due anni la sede della Asl si è trasformata in un dinamico spazio d'arte permanente. Qui, esposizioni mensili e diverse iniziative aperte al territorio hanno generato una partecipazione notevole e un riscontro altamente positivo da parte della comunità.

L'esperienza di Oulx ha fornito un modello efficace e replicabile, dimostrando il potenziale dell'arte nel migliorare l'ambiente sanitario e nel favorire l'aggregazione. L'Associazione Donnedivalle ha svolto un ruolo cruciale anche in questa fase, coordinando l'intero processo di raccolta e allestimento dei mandala creati dai cittadini, rafforzando il messaggio di benessere attraverso l'espressione artistica collettiva.

La missione della Asl To3 e l'integrazione territoriale

La Asl To3, Azienda Sanitaria Locale di riferimento per l'area ovest della Città Metropolitana di Torino, gestisce un'ampia rete di strutture sanitarie, che includono ospedali, presidi territoriali e servizi di assistenza. L'Ospedale di Comunità di Giaveno, una delle recenti aggiunte a questa rete, si configura come un punto di riferimento essenziale non solo per l'assistenza sanitaria, ma anche per promuovere iniziative di integrazione sociale e culturale sul territorio.

La missione fondamentale della Asl To3 è garantire la tutela della salute dei cittadini attraverso servizi sanitari accessibili e progetti che incentivino il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

In questo quadro, l'iniziativa "In Arte Salus" si inserisce perfettamente, con il proposito di rendere gli spazi sanitari più accoglienti, partecipativi e, in ultima analisi, più vicini alle esigenze e al sentire della popolazione.