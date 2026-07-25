L’estate italiana del 2026 si conferma un periodo d'oro per l'arte, rafforzando il binomio arte-vacanze con una ricca offerta di mostre. Queste esposizioni valorizzano i grandi protagonisti del Novecento, da Maria Lai a Giacomo Balla, passando per Giorgio de Chirico e Dario Fo, e includono progetti dedicati a figure storiche come Margherita di Savoia. Ospitate in musei e istituzioni di rilievo da nord a sud del Paese, le rassegne offrono spunti per approfondire i principali movimenti e artisti della scena italiana e internazionale, spesso grazie a significative collaborazioni con musei stranieri e curatori di fama.

Tra le iniziative di maggior rilievo, il Museo Madre di Napoli presenta fino al 21 settembre 2026 "Maria Lai: Essere è tessere", a cura di Monica Amor e Carlos Basualdo. L'esposizione mette in evidenza la costante sperimentazione di Lai, che ha lavorato con materiali e tecniche differenti come assemblage, tessuti, cuciture, collage e oralità. La sua produzione viene inserita nel contesto del dibattito su astrazione, materialità, femminismo e la crisi dell’oggetto artistico nell'Italia del dopoguerra.

Proseguendo verso sud, il Museo Civico Archeologico "Michele Petrone" di Vieste ospita fino al 27 settembre 2026 "Giorgio de Chirico. Ritorno al Mediterraneo", curata da Lorenzo Canova con direzione artistica di Giuseppe Benvenuto.

L'esposizione si concentra sugli ultimi decenni del percorso artistico del maestro della Metafisica e sul suo rapporto con il Mediterraneo, inteso come crocevia di memorie e sperimentazioni. La direzione artistica di Benvenuto ha garantito allestimenti di qualità e un'attenta valorizzazione delle opere.

I grandi protagonisti dell'arte italiana in mostra

Spostandosi in Umbria, la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto ospita fino al 25 aprile 2027 "Dario Fo pittore: le macchine teatrali". Curata da Stefano Bertea e Mattea Fo, l'esposizione valorizza la dimensione artistica e visiva delle "macchine teatrali" di Fo, presentando opere legate alle sue celebri produzioni teatrali realizzate tra il 1963 e il 2014.

L'evento si inserisce nelle celebrazioni per il centenario dalla nascita dell'artista.

I Musei Reali di Torino, fino al 6 gennaio 2027, propongono due percorsi espositivi dedicati a Margherita di Savoia, la prima Regina d'Italia. I progetti "Margherita, primaRegina d’Italia. Storia, cultura e stile tra Palazzo e Biblioteca Reale" e "Il Volto delle Donne. L’altra faccia della Storia" utilizzano libri, documenti, incisioni, fotografie inedite e collezioni numismatiche per raccontare la storia e il ruolo delle figure femminili nella storia italiana.

La proposta estiva prosegue a Rovereto, al MART, dove la mostra "Giacomo Balla. Lo stile dell’Avanguardia", visitabile fino al 18 ottobre 2026, raccoglie 240 opere del maestro del Futurismo, tra dipinti, disegni, arredi, oggetti d'arte e abiti.

L'opera "Genio futurista" è posta come punto focale dell'esposizione, curata da Beatrice Avanzi e Fabio Benzi con il contributo di Laura Biagiotti, evidenziando l'innovazione stilistica dell'artista.

Connessioni tra arte, storia e territorio

A Passariano di Codroipo (Udine), Villa Manin ospita fino al 6 settembre 2026 "Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas. Klimt". In collaborazione con i musei austriaci di Vienna, la mostra permette di ammirare una delle opere più celebri di Gustav Klimt, la "Nuda Veritas", realizzata nel 1899. Questa iniziativa testimonia la capacità delle istituzioni italiane di stringere rapporti con i maggiori musei europei, mettendo in dialogo il patrimonio nazionale e internazionale.

A Roma, la Galleria Borghese propone fino al 20 settembre 2026 "Metamorfosi. Ovidio e le arti", curata da Francesca Cappelletti e Frits Scholten in collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam. L'esposizione esplora il tema della metamorfosi come motore creativo dell'arte, attraverso il confronto tra miti, narrazioni classiche e opere d'arte antica e moderna.

Le mostre dell'estate 2026 coinvolgono istituzioni, fondazioni e musei eterogenei per storia, collezioni e radicamento territoriale. Il Museo Madre di Napoli si distingue come riferimento per l'arte contemporanea nel centro-sud, mentre il MART di Rovereto ha consolidato negli anni una vocazione d'avanguardia in ambito italiano. L'esposizione dedicata a De Chirico a Vieste si inserisce in un ciclo di eventi promossi dalla direzione artistica di Giuseppe Benvenuto, impegnata a promuovere in Puglia i grandi nomi dell'arte moderna, con allestimenti che in passato hanno incluso anche opere di Guttuso.

Questi eventi non solo valorizzano il patrimonio artistico nazionale, ma offrono anche significative opportunità di scoperta a un pubblico ampio, contribuendo attivamente alla promozione turistica delle rispettive località.