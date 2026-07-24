È scomparso il 24 luglio 2026 Michele De Luca, figura poliedrica dell'arte italiana, riconosciuto come pittore, poeta e docente all'Accademia di Belle Arti di Roma. L'annuncio della sua morte è stato diffuso dall'Accademia stessa, dove De Luca ha lasciato un'impronta significativa. Nato il 28 maggio 1954 a Pitelli (La Spezia), borgo ligure a lui caro, l'artista riposerà nel cimitero locale. Viveva a Roma con la moglie e la figlia.

La carriera di De Luca fu caratterizzata da un'intensa attività espositiva e poetica, avviata nei primi anni Ottanta.

Per oltre trent’anni, insegnò Decorazione e Disegno per la decorazione presso le Accademie di Belle Arti di Milano, Sassari e Firenze, prima di approdare nel 2008 all'Accademia di Belle Arti di Roma. La sua pittura astratta, distintiva per i "fasci di luce ed energia" che la attraversavano, catturò l'attenzione di critica e pubblico, attraverso una vasta partecipazione a mostre collettive e personali, in Italia e a livello internazionale.

Carriera artistica ed esposizioni

Negli anni Ottanta, Michele De Luca si affermò tra i protagonisti della mostra GE.MI.TO. La nuova generazione artistica del triangolo industriale a Torino. Espose inoltre in rassegne di rilievo come Roma Arte Oggi (1988), Arte a Roma 1980-1989: nuove situazioni ed emergenze (1989), e Scritture per l'arte (Catania, 1989).

Il suo percorso fu seguito da importanti critici quali Enrico Crispolti, Paolo Cirone, Giorgio Crescentini e Raffaele De Grada. Crispolti, in particolare, lo descrisse come “fra le forze più autentiche della nuova generazione artistica italiana”, sottolineando l'originalità della sua ricerca.

Nel corso degli anni, l'artista partecipò a numerosi e significativi appuntamenti culturali, tra cui Etica all’Arte! a Gubbio, la Biennale d'Arte Sacra a Teramo (1988 e 1992), Consistenza della pittura - Premio Michetti a Francavilla al Mare (1996), L’Arte a Roma (1997), il Premio Marche ad Ancona (1999) e Visual Poetry in Europe a Treviso (2016). Le sue opere varcarono i confini nazionali, esposte a Parigi, Londra, Stati Uniti, Tokyo, Seoul, Emirati Arabi Uniti e Australia.

In Italia, furono ospitate in prestigiose sedi come il CAMeC di La Spezia, il Museo Macro Testaccio e il Macro Asilo di Roma, testimoniando la sua costante presenza nel circuito dell'arte contemporanea.

Insegnamento, poetica e stile

La ricerca di De Luca si sviluppò in un dialogo continuo tra pittura, poesia e didattica. Laureatosi all’Accademia di Belle Arti di Firenze, esplorò diversi linguaggi espressivi, dedicandosi anche alla scenografia per teatro e cinema. Tra gli anni Settanta e Ottanta, sperimentò materiali e forme, evolvendo da suggestioni espressioniste a strutture polimateriche e composizioni astratte. In questa fase, il rapporto tra luce e spazio divenne centrale. Negli ultimi decenni, la sua distintiva “pittura di luce” si intensificò, focalizzandosi sull'esplorazione dell'energia cosmica e sulla riflessione sul gesto pittorico come indagine dell'universo visivo.

Accanto all'attività artistica, Michele De Luca lasciò un'eredità significativa come docente nelle principali accademie italiane. La sua presenza nella scena culturale romana si rafforzò negli ultimi anni, grazie a numerose personali e performance ospitate in istituzioni come il Museo Macro. De Luca fu anche autore di testi poetici, pubblicati su riviste, libri e antologie. Tra le sue raccolte più note si ricordano 'Altre realtà' (2008), 'Episodi del diluvio' (2015), 'Parvenze' (2017) e 'Nei mondi' (2024). La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo dell’arte contemporanea e per la comunità culturale dell'Accademia di Belle Arti di Roma, dove il suo insegnamento e la sua visione hanno formato generazioni di artisti.