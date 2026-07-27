La decima edizione di The Venice Glass Week si svolgerà a Venezia dal 14 al 22 settembre 2026. L'evento, interamente dedicato all'arte vetraria, animerà la laguna con oltre duecento appuntamenti distribuiti tra Venezia, Murano e Mestre. La manifestazione è organizzata congiuntamente dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, dalla Fondazione Giorgio Cini, dal Comune di Venezia e dall'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.

Programma e valorizzazione del vetro

Il programma della decima edizione include mostre, visite guidate, laboratori, dimostrazioni, conferenze e attività didattiche.

Queste iniziative sono rivolte sia a un pubblico di appassionati sia a professionisti del settore. Gli eventi coinvolgeranno numerose istituzioni culturali, musei, gallerie, fornaci e atelier artistici della laguna.

L'iniziativa mira a valorizzare la tradizione vetraria di Venezia, ponendo al contempo una particolare attenzione alle tecniche e alle innovazioni contemporanee.

Incontro internazionale e ruolo di Venezia

The Venice Glass Week rappresenta un significativo momento di incontro internazionale per artisti, designer e studiosi del vetro, offrendo spazi di confronto e scambio culturale. Gli appuntamenti sono dislocati in vari luoghi simbolo della città, tra cui il centro storico di Venezia, l'isola di Murano e la città di Mestre.

Gli organizzatori sottolineano che la manifestazione, giunta alla sua decima edizione, conferma il ruolo centrale di Venezia nel panorama mondiale dell'arte vetraria. L'obiettivo principale è promuovere la conoscenza e la diffusione dell'arte del vetro, coinvolgendo attivamente sia il pubblico locale sia i visitatori internazionali.

L'evento si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione culturale e turistica della laguna, offrendo un ricco calendario di iniziative aperte a tutte le fasce di età.