La Regione Marche ha ufficialmente rilanciato il suo ambizioso progetto denominato 'Regione dei Teatri', con l'obiettivo primario di conseguire il prestigioso riconoscimento da parte dell'Unesco. L'annuncio di questa importante iniziativa è stato dato da Renzo Latini, capogruppo della Lega Marche, il quale ha voluto sottolineare il profondo impegno delle istituzioni regionali nel sostenere con determinazione questa significativa candidatura. Latini ha espresso una chiara fiducia nel successo dell'operazione, dichiarando: “Siamo convinti di farcela con l'Unesco”.

Questa affermazione evidenzia la forte determinazione della Regione nel portare avanti un percorso strategico di valorizzazione del patrimonio teatrale marchigiano, considerato un asset culturale di inestimabile valore.

Il progetto 'Regione dei Teatri': valorizzazione e identità

Il cuore del progetto 'Regione dei Teatri' è la valorizzazione della ricca e capillare rete di teatri storici che punteggiano l'intero territorio marchigiano. Questa rete è universalmente riconosciuta come una delle più dense e significative d'Italia, rappresentando un unicum nel panorama culturale nazionale. Latini ha ricordato che la Regione ha già intrapreso da tempo un articolato percorso di promozione culturale e di tutela attiva di questi beni architettonici e artistici.

Tale percorso ha visto il coinvolgimento sinergico di numerose amministrazioni locali e di qualificati operatori del settore, tutti uniti dall'obiettivo comune di preservare e far conoscere questo tesoro. L'aspirazione è quella di ottenere per la 'Regione dei Teatri' il riconoscimento come patrimonio culturale immateriale dall'Unesco. Un tale riconoscimento non solo rafforzerebbe in modo significativo l'identità culturale delle Marche, ma promuoverebbe anche in maniera incisiva il turismo culturale, attirando visitatori interessati alla storia e all'arte teatrale.

Il ruolo delle istituzioni e la candidatura Unesco: un passo internazionale

Renzo Latini ha voluto enfatizzare che il lavoro svolto finora per la candidatura è frutto di una proficua collaborazione che ha coinvolto attivamente numerosi enti locali e associazioni culturali, i quali hanno operato con il costante sostegno della Regione.

La candidatura all'Unesco rappresenta, infatti, un passo di fondamentale importanza per ottenere un riconoscimento internazionale del valore intrinseco e della specificità dei teatri marchigiani. “La nostra regione è un esempio unico di diffusione capillare di teatri storici, che meritano di essere conosciuti e tutelati a livello globale”, ha ribadito Latini, sottolineando l'eccezionalità del patrimonio. Il percorso che condurrà al riconoscimento Unesco si articola attraverso una serie di tappe istituzionali ben definite e prevede la presentazione di un dossier dettagliato. Questo documento avrà il compito di illustrare in maniera esaustiva le caratteristiche distintive e l'importanza storica, artistica e culturale del patrimonio teatrale delle Marche, evidenziandone l'unicità e il valore universale.