Il Museo archeologico nazionale di Taranto (MArTA) inaugura il 24 luglio 2026 la mostra “L’arte della vittoria. Atleti e competizioni nel Mediterraneo”, aperta al pubblico fino al 10 gennaio 2027. L’esposizione si propone di esplorare il profondo legame tra sport e archeologia, ponendo in risalto l’Atleta di Taranto, una figura emblematica del V secolo a.C. La sua scoperta, insieme al sarcofago e a quattro anfore panatenaiche, ha rivelato i simboli delle sue antiche vittorie, rendendolo un potente emblema della virtù sportiva dell'epoca.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a una collaborazione scientifica con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Sapienza Università di Roma, che ha permesso di approfondire la conoscenza sull’Atleta di Taranto e sul suo contesto storico.

La mostra mira a evidenziare il rapporto continuo tra l’atletismo antico e lo sport contemporaneo, un tema particolarmente rilevante in vista dei Giochi del Mediterraneo, considerati un’importante occasione di scambio interculturale e di pace.

Un ponte tra passato e presente

Stella Falzone, direttrice del MArTA, ha sottolineato che l’obiettivo dell’esposizione è valorizzare il dialogo tra passato e presente. Questo si realizza attraverso la narrazione della figura dell’atleta e l’analisi dei reperti esposti, offrendo una prospettiva unica sull'evoluzione dello spirito sportivo. All’inaugurazione hanno presenziato il vicepresidente del Comitato organizzatore dei Giochi, Sandro Esposito, e il direttore generale Carlo Molfetta.

Il MArTA: custode della Magna Grecia

Il Museo archeologico nazionale di Taranto, noto come MArTA, è uno dei principali musei archeologici italiani. Custodisce una delle più ricche collezioni di reperti della Magna Grecia, configurandosi come un punto di riferimento essenziale. Situato nel centro di Taranto, il museo è riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la qualità delle sue esposizioni e per le attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico mediterraneo.