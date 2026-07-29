TRIESTE, 29 luglio 2026 — La rompighiaccio Laura Bassi, fiore all'occhiello della scienza italiana, si prepara a una significativa missione nell'Artico. L'annuncio, diffuso oggi a Trieste, segna l'espansione delle attività di ricerca polare del Paese, affiancando l'Artico alle consuete spedizioni in Antartide.

Nicola Casagli, presidente dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), ha spiegato che la missione è stata programmata di concerto con il ministero e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L'iniziativa risponde al crescente interesse, sia geopolitico che scientifico, che l'Artico sta acquisendo nell'agenda internazionale e nazionale.

La rilevanza della spedizione è stata evidenziata anche durante la visita del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a bordo della Laura Bassi. Casagli ha definito la nave «un’eccellenza italiana nel panorama internazionale della ricerca oceanografica e polare», sottolineando come l'incontro con le autorità «testimonia l’attenzione del governo e delle istituzioni nei confronti della ricerca scientifica e delle infrastrutture strategiche per la crescita del Paese».

La Laura Bassi: pilastro della ricerca polare

La Laura Bassi detiene un primato cruciale: è l’unica nave italiana certificata per la navigazione in ambienti polari. Questa capacità la rende un asset strategico per le attività di ricerca oceanografica e polare condotte dall'Italia.

La sua prossima missione nell'Artico rafforza l'impegno italiano in questa regione di crescente importanza, in piena coerenza con la strategia nazionale sull’Artico.

L'impegno italiano e la strategia per l'Artico

L'Italia vanta una presenza consolidata nell'Artico, con status di Stato osservatore al Consiglio Artico dal 2013. Enti di ricerca di spicco come il CNR, l’ENEA, l’INGV e l’OGS operano attivamente nella regione fin dagli anni Novanta. La nuova missione della Laura Bassi si inserisce in questo quadro di impegno scientifico e istituzionale.

A testimonianza dell'importanza strategica, il Ministero degli Affari Esteri ha presentato nel gennaio 2026 il documento strategico nazionale «La Politica Artica Italiana.

L’Italia e l’Artico: i valori della cooperazione in una regione in rapida trasformazione». Questo testo aggiorna le linee guida e rafforza l'azione italiana nell'Artico, anche tramite strumenti dedicati come il Tavolo Artico e il Programma di Ricerche in Artico (PRA).