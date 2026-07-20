L'autore israeliano Eshkol Nevo ha inaugurato la tappa di Vieste de Il Libro Possibile, il rinomato festival dedicato alla letteratura che anima diverse località della Puglia. L'evento, svoltosi il 20 luglio 2026, ha portato nella città garganica una delle voci più significative della narrativa contemporanea internazionale. Nevo ha aperto la manifestazione presentando il suo nuovo romanzo, “Domani”, come primo grande ospite di questa edizione locale.

La scelta di ospitare Nevo riflette la chiara volontà degli organizzatori de Il Libro Possibile di consolidare la presenza di autori di rilievo internazionale e offrire ai lettori pugliesi incontri con opere capaci di riflettere criticamente sul presente.

Giunto a Vieste dopo una serie di appuntamenti in altre località del territorio, il festival si conferma una piattaforma essenziale per il dialogo tra letteratura, attualità e le imprescindibili questioni del nostro tempo.

Il Libro Possibile: un confronto aperto sulla società

Il festival Il Libro Possibile, nato in Puglia e progressivamente esteso a numerosi centri della regione, si distingue per la sua programmazione multidisciplinare e la capacità di attrarre scrittori, giornalisti e pensatori da ogni parte del mondo. Le sue tappe, inclusa quella di Vieste, coinvolgono attivamente il pubblico in una serie di incontri volti a favorire “un confronto aperto sulla società attraverso la letteratura”, come evidenziato dagli stessi organizzatori.

L'inaugurazione della tappa viestana con Eshkol Nevo e la presentazione del suo nuovo romanzo rappresentano un esempio tangibile della ricerca di qualità e dell'attenzione costante verso le tematiche contemporanee.

Durante la sua presentazione, Nevo ha approfondito le linee principali del suo libro, dialogando con i presenti e sottolineando l'importanza cruciale della letteratura nel “porre domande forti, che aiutino a capire se davvero il domani che immaginiamo è possibile.” Il programma di incontri previsto per la tappa di Vieste proseguirà nei prossimi giorni, coinvolgendo altri autori e affrontando ulteriori temi di grande attualità culturale.

Vieste: polo culturale e valorizzazione della letteratura

Vieste, rinomata località costiera della Puglia, si è affermata negli ultimi anni come un punto di riferimento per eventi letterari e culturali di ampio respiro, grazie anche alla presenza di manifestazioni di prestigio come Il Libro Possibile. Il festival, che ha avuto le sue origini a Polignano a Mare, ha trovato nella città garganica una sede ideale, capace di valorizzare al meglio gli incontri con scrittori e intellettuali di rilievo internazionale.

Le edizioni precedenti hanno registrato una partecipazione di pubblico sempre crescente e un notevole interesse da parte degli autori coinvolti, consolidando la centralità di Vieste nella geografia dei festival letterari italiani.

La portata dell'evento è ulteriormente confermata dalla presenza di opere letterarie di spicco, come quelle di Eshkol Nevo, che contribuiscono ad arricchire il dialogo culturale della città e a rafforzare il suo ruolo nel panorama degli appuntamenti culturali nazionali.