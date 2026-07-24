Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, ha posto l'accento sulla cruciale necessità di potenziare l'armonizzazione della formazione musicale all'interno del territorio regionale. Questa dichiarazione è giunta in occasione della presentazione dei risultati dell'anno accademico 2023-2024 del Conservatoire de la Vallée d'Aoste, evento svoltosi ad Aosta. Lavevaz ha enfaticamente sottolineato l'importanza di rafforzare la collaborazione sinergica tra le diverse istituzioni musicali presenti nella regione, con l'obiettivo primario di garantire agli studenti un percorso formativo non solo coerente ma anche di elevata qualità.

Rafforzare la collaborazione per un'offerta formativa integrata

Durante il suo intervento, il presidente Lavevaz ha chiaramente espresso la sua visione: "L'armonizzazione della formazione musicale rappresenta un obiettivo irrinunciabile per valorizzare appieno le eccellenze del nostro territorio e, al contempo, offrire ai nostri studenti concrete opportunità di crescita sia culturale che professionale". Ha inoltre ribadito con fermezza l'importanza di mantenere un dialogo costante e costruttivo tra il Conservatoire, le scuole di musica locali e tutti gli altri enti attivamente coinvolti nel panorama della formazione musicale. Questo approccio mira a creare solide sinergie e a favorire la condivisione di buone pratiche, elementi essenziali per un sistema educativo musicale robusto e interconnesso.

Il Conservatoire de la Vallée d'Aoste: fulcro dell'eccellenza musicale

Il Conservatoire de la Vallée d'Aoste si conferma un'istituzione di riferimento fondamentale per l'intera formazione musicale della regione. L'offerta didattica del Conservatoire è ampia e strutturata, comprendendo corsi di base, percorsi preaccademici e programmi accademici completi, pensati per accogliere studenti di ogni età e livello. Oltre all'attività didattica, l'istituzione si impegna attivamente nella promozione di iniziative concertistiche e di ricerca, con la duplice finalità di diffondere la cultura musicale e di sostenere concretamente i giovani talenti emergenti. L'auspicata armonizzazione dei percorsi formativi, promossa dal presidente Lavevaz, è strategica per facilitare la mobilità degli studenti tra le diverse realtà educative e per assicurare il mantenimento di standard qualitativi elevati in ogni angolo della Valle d'Aosta.