Roma ospita un significativo evento dedicato alle Capitali della cultura del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa, ideata e curata da Massimiliano Finazzer Flory nell'ambito del progetto omonimo, si svolgerà il 14 e 15 luglio, offrendo un ricco programma di incontri e performance. L'obiettivo è creare un dialogo tra le esperienze culturali regionali e la "capitale eterna", coinvolgendo personalità di spicco del mondo culturale, letterario e musicale.

Gli appuntamenti si terranno in due prestigiose location: il Circolo Canottieri sul Lungotevere Flaminio e la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

Il programma del 14 luglio: dialoghi e confronti culturali

La prima giornata, il 14 luglio alle ore 18:30, si aprirà con il talk "Capitali d'arte a confronto". Questo momento di riflessione mira a connettere le esperienze di Gorizia e Nova Gorica, già riconosciute come polo culturale europeo, con le aspettative di Pordenone, designata capitale culturale italiana per il 2027. Un dialogo che, come sottolineato, intende esplorare il valore dinamico della cultura nel nostro tempo.

Tra i protagonisti di questa sessione figurano diverse personalità. Lo scrittore triestino Mauro Covacich interverrà sul tema "Italia legge?", prendendo spunto dal suo ultimo romanzo "Lina e il sasso". Riccardo Costantini affronterà il legame tra il Friuli e le borgate romane, con un focus sulla figura di Pier Paolo Pasolini.

Paolo Magris evocherà la statura intellettuale di Carlo Michelstaedter, mentre la geografa Carmen Bizzarri si occuperà di "Turismo, territorio e capitali culturali". Il compositore e musicista Remo Anzovino proporrà l'intervento "Ascoltate le capitali!", e Francesca Chialà offrirà una performance incentrata sul superamento dei confini geopolitici.

Musica e memoria: l'evento del 15 luglio

La seconda giornata, il 15 luglio alle ore 19:00, sarà dedicata alla musica e alla memoria. Presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, si terrà l'esecuzione di "Psalms Friuli 1976—2026". Si tratta di una partitura per voci, coro ed ensemble strumentale, ispirata ai Salmi del Vecchio Testamento e musicata dal jazzista canadese Kenny Wheeler.

L'evento, organizzato da Euritmica, commemora i cinquant'anni dal sisma in Friuli. La direzione artistica è affidata a Glauco Venier, mentre la direzione musicale è curata da Valter Sivilotti. La narrazione di questa speciale performance sarà guidata dalla voce dell'attore Giancarlo Giannini.

Il valore della cultura regionale e il dialogo con Roma

Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, ha evidenziato il fervore culturale della regione, dichiarando: "Si è appena concluso l'anno di GO!2025 e stiamo preparando quello di Pordenone: un binomio senza precedenti che evidenzia l'ottimo stato di salute della cultura regionale". L'iniziativa romana si configura come un'importante occasione di confronto tra le capitali culturali temporanee del Friuli Venezia Giulia e la città di Roma, definita la "capitale eterna", con l'obiettivo di riflettere sul valore dinamico della cultura nel tempo presente e sulla sua capacità di connettere diverse realtà.