A Bari ha preso il via l’edizione 2026 de 'Le due Bari', che fino al 31 agosto animerà i quartieri cittadini. L'iniziativa propone 219 eventi gratuiti – tra spettacoli e laboratori – per unire simbolicamente centro e periferie. Il progetto coinvolge Municipi e operatori.

Il cartellone include 19 progetti finanziati (su 47 proposte), con numerosi spettacoli dal vivo e giornate di laboratorio. Formazione, inclusione e accessibilità sono prioritarie. Ben 88 appuntamenti prevedono interpreti LIS, audioguide e sottotitoli, facilitando la partecipazione delle persone con disabilità.

L'obiettivo è "creare spazi in cui tutti possano sentirsi parte attiva della vita culturale, rendendo l'offertaaccessibile ai diversi tipi di disabilità".

Finanziamenti e offerta estiva

L’edizione 2026 beneficia di un finanziamento complessivo di oltre un milione di euro: 566.165,73 euro dal Ministero della Cultura e 509.400 euro dall’amministrazione comunale (fondi POC Metro 2014-2020), più 40.000 euro per comunicazione e promozione. L'incremento ha ampliato i progetti finanziabili, garantendo una programmazione estesa e diffusa nei quartieri periferici.

L'offerta multidisciplinare spazia da teatro, musica, danza a circo contemporaneo e laboratori con i residenti, assicurando appuntamenti quasi quotidiani per tutta l'estate.

Accessibilità e impatto sociale

L'impegno per l'accessibilità è centrale: oltre la metà degli eventi prevede repliche con strumenti per persone con diverse abilità. Il programma offre laboratori gratuiti e percorsi formativi per i più piccoli e per le persone con disabilità, stimolando la partecipazione attiva e la formazione di nuovo pubblico.

Avviato nel 2022 con il supporto del Ministero della Cultura e cofinanziato con fondi europei, il progetto 'Le due Bari' si conferma strumento chiave per promozione culturale e inclusione sociale a Bari. Nelle quattro edizioni precedenti, ha realizzato oltre 1.500 iniziative gratuite (spettacoli e laboratori), coinvolgendo operatori e professionisti tra luglio e settembre.