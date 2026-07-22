La ventitreesima edizione delle Giornate degli Autori, uno degli appuntamenti più significativi nel panorama cinematografico internazionale, si terrà a Venezia dal 28 agosto al 7 settembre 2026. Questa edizione sarà interamente dedicata alla memoria di Giorgio Gosetti, figura centrale e storica della manifestazione. L’iniziativa, promossa congiuntamente da ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) e 100autori (Associazione dei Creatori di Opere Audiovisive), intende rendere un sentito omaggio al ruolo fondamentale e insostituibile che Gosetti ha ricoperto nella storia e nello sviluppo dell’evento.

L’annuncio di questa dedica giunge a pochi mesi dalla scomparsa di Gosetti, che per oltre vent’anni ha guidato le Giornate degli Autori in qualità di direttore artistico, essendo stato anche uno dei suoi principali fondatori. La prossima edizione, che si svolgerà in concomitanza con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, troverà spazio nelle accoglienti sale della Casa degli Autori al Lido. Il programma è stato attentamente concepito per assicurare una piena continuità con la visione e il metodo di lavoro che furono propri di Gosetti.

La direzione delle Giornate è ora affidata a Gaia Furrer, la quale si impegna a proseguire con dedizione lungo il percorso tracciato dal suo predecessore.

In occasione dell’annuncio di questa speciale edizione, Gaia Furrer ha dichiarato: «Abbiamo voluto intitolare questa edizione a Giorgio per testimoniare non solo la nostra profonda gratitudine, ma anche il desiderio inestinguibile di tenere vivo il suo esempio di passione e di impegno instancabile per il cinema d’autore». Per undici giorni, le sale della Casa degli Autori, situate nel cuore pulsante del Lido di Venezia, ospiteranno un ricco calendario di proiezioni, incontri stimolanti con gli autori e numerose anteprime internazionali, mantenendo viva la tradizione delle Giornate degli Autori come spazio privilegiato e imprescindibile dedicato al cinema indipendente e innovativo. L’edizione 2026 rafforza ulteriormente la volontà del festival di affermarsi come punto di riferimento essenziale per gli autori e per il pubblico alla costante ricerca di nuove voci e linguaggi nel vasto e dinamico panorama cinematografico internazionale.

Il contributo indelebile di Giorgio Gosetti

Giorgio Gosetti è stato una figura di spicco e di grande influenza per il cinema italiano ed europeo, e ha segnato in maniera indelebile la storia delle Giornate degli Autori fin dalla loro fondazione, avvenuta nel 2004. Nel corso di oltre vent’anni di attività instancabile, Gosetti ha promosso una visione della rassegna votata all’accoglienza e alla valorizzazione delle opere prime, alla scoperta e al sostegno dei giovani talenti emergenti e, soprattutto, al dialogo costruttivo e proficuo tra le diverse cinematografie mondiali. Il suo impegno costante e la sua dedizione sono stati ampiamente riconosciuti da registi, produttori e critici che, nelle Giornate, hanno sempre trovato un luogo di confronto internazionale autentico e di libero scambio culturale.

Sotto la sua illuminata direzione, la manifestazione è cresciuta fino a diventare uno spazio fondamentale e riconosciuto all’interno della prestigiosa Mostra del Cinema di Venezia, contribuendo in modo significativo a far emergere autori e titoli che si sono poi affermati nelle principali arene del cinema europeo e mondiale. Gosetti ha lasciato un’impronta profonda, caratterizzata da un’apertura mentale esemplare, un rispetto sincero per le diversità espressive e una particolare e acuta attenzione alle storie e ai temi più rilevanti del nostro tempo.

Le Giornate degli Autori: missione e sede

Le Giornate degli Autori sono nate come sezione autonoma e indipendente, ma profondamente integrata, all’interno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il loro programma, orientato in modo specifico verso il cinema d’autore e le opere più innovative che si distinguono dagli schemi commerciali tradizionali, ospita ogni anno un’ampia selezione di anteprime, dibattiti approfonditi, incontri professionali di alto livello ed eventi collaterali che arricchiscono l’esperienza del pubblico e degli addetti ai lavori. La Casa degli Autori, che funge da cuore logistico e simbolico della manifestazione, è situata presso il Lido e, nel corso degli anni, è diventata uno dei luoghi più riconosciuti, frequentati e apprezzati dagli addetti ai lavori e dagli appassionati di cinema.

L’iniziativa delle Giornate, sostenuta storicamente da associazioni di grande rilevanza come ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) e 100autori (Associazione dei Creatori di Opere Audiovisive), rappresenta una delle piattaforme più importanti e strategiche per l’affermazione di nuovi talenti nel panorama cinematografico internazionale.

Nel corso delle sue edizioni, la rassegna ha avuto il merito di presentare numerose opere che hanno successivamente ottenuto successi e premi di prestigio nei principali festival mondiali, consolidando la sua reputazione come trampolino di lancio per il cinema di qualità.