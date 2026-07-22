Un fine settimana all’insegna dell’arte attende il pubblico italiano, con un ricco programma di mostre che spaziano dai grandi maestri del passato agli interpreti contemporanei. In Valle d’Aosta, dal 23 luglio al 18 ottobre, si snoda la mostra diffusa 'Sotto il cielo di stelle. Costellazioni di arte, scienze e culture'. L’iniziativa coinvolge luoghi simbolo come il Museo Gamba a Châtillon, il MegaMuseo ad Aosta, Les Maisons de Judith in Val Ferret e la Chiesa Valdese a Courmayeur. Curata da Fortunato D’Amico, l’esposizione riunisce opere di artisti di spicco quali Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Grazia Toderi, Gilberto Zorio, Daniela Pellegrini e Franco Perrotti.

Il percorso indaga le relazioni tra arte, tecnologia e antropizzazione dello spazio, esplorando anche la dimensione immaginativa del futuro. Il progetto, promosso dall’assessorato regionale all’istruzione, cultura e politiche identitarie della Valle d’Aosta in collaborazione con Moebius edizioni, prevede un calendario di eventi collaterali con la partecipazione dell’Osservatorio astronomico regionale e del Planetario di Lignan a Saint-Barthélemy, coinvolgendo scienziati, astronauti, archeologi, filosofi e teologi.

Tra le novità settimanali, il Museo Must di Lecce ospita dal 24 luglio al 18 ottobre la prima tappa del progetto itinerante 'Tesori nascosti della Galleria Borghese'. Curata da Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuela Settimi, l’iniziativa presenta oltre trenta opere che ripercorrono l’arte tra Rinascimento e Barocco, includendo capolavori di artisti come Tiziano e Gian Lorenzo Bernini.

Queste preziose opere, solitamente conservate nei depositi della celebre galleria romana, sono ora eccezionalmente accessibili al pubblico, con l’obiettivo di valorizzare collezioni spesso inedite. La mostra proseguirà poi dal 7 novembre alla Galleria Nazionale di Cosenza.

Sperimentazioni contemporanee e nuove letture del patrimonio

A Lerici, nell’incantevole cornice di Villa Marigola, il Lerici Music Festival propone dal 22 luglio al 2 agosto la personale di Giovanni Ozzola, intitolata 'I miei orizzonti e Tu'. La mostra, curata da Carlo Orsini e realizzata in collaborazione con Galleria Continua, presenta un dialogo tra fotografia, scultura, installazione e video. Il percorso è concepito per interagire con il territorio del Golfo dei Poeti, dove il mare diventa una potente metafora dell’esistenza e dell’incontro con l’altro.

A Roma, presso Palazzo Bonaparte, prosegue fino al 23 agosto l’esposizione 'Caravaggio Forever', dedicata a Michelangelo Merisi detto Caravaggio e firmata da Marco Tamburro. Attraverso circa quaranta opere inedite, la mostra offre una rilettura contemporanea dell’eredità caravaggesca, focalizzandosi sulle dinamiche dell’uomo moderno e sulle tensioni della società urbana. Temi come «città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze» sono centrali nella ricerca artistica di Tamburro.

Dialoghi con la storia e identità dei territori

In Toscana, la cinquantacinquesima edizione della rassegna 'Forme nel Verde' inaugura il 25 luglio a San Quirico d’Orcia la mostra di Gianfranco Meggiato, 'In itinere.

L’Uomo Quantico in cammino. Un viaggio interiore lungo la via Francigena'. L’evento si articola tra gli Horti Leonini, il centro storico e Palazzo Chigi Zondadari, dove sono esposti trenta disegni inediti in anteprima internazionale. La rassegna culmina nella celebre cerchia di cipressini della Val d’Orcia, Patrimonio Unesco, che ospita l’opera monumentale 'Germinazione', una scultura alta sei metri.

Infine, a Verona, il nuovo format 'Materia | Volumi in dialogo' debutta a Palazzo Forti con la mostra 'Chimera. Novello Finotti', visitabile fino al 20 settembre. L’esposizione offre una panoramica completa della produzione dell’artista dagli anni Sessanta a oggi, prendendo spunto dalla figura della chimera, creatura mitologica che simboleggia la fusione di elementi diversi. Un’interpretazione che si traduce in una sintesi poetica di perizia tecnica e inventiva artistica.