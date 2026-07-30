L'11 agosto a Pesaro prenderà il via la 47ª edizione del Rossini Opera Festival, in programma fino al 23 agosto. L'inaugurazione è affidata a una nuova produzione de "Le Siège de Corinthe", con la regia di Davide Livermore e la direzione musicale di Carlo Rizzi.

Il festival proseguirà con la ripresa di due spettacoli simbolo della sua storia: "L’occasione fa il ladro", unica presenza a Pesaro del maestro Jean-Pierre Ponnelle, e "La scala di seta", messa in scena da Damiano Michieletto, che al Festival ha avviato la propria carriera internazionale.

Torna anche "Il viaggio a Reims" nella classica versione ideata da Emilio Sagi e interpretata dagli allievi dell'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda", cui sarà affidato anche il Concerto finale del seminario di studio, due occasioni imperdibili per i cultori dei nuovi talenti rossiniani.

Programma concertistico e cast de "Le Siège de Corinthe"

Nel programma concertistico figurano "Flórez 30", che celebra il trentennale del debutto di Juan Diego Flórez al ROF, gli attesi Concerti di Belcanto, il ritorno di Rossinimania e infine lo Stabat Mater diretto da Ramón Tebar, che chiuderà il Festival il 23 agosto.

"Le Siège de Corinthe" sarà ospitato all'Auditorium Scavolini con Carlo Rizzi alla guida dell'Orchestra del Comunale di Bologna e del Coro del Teatro Ventidio Basso.

Nel cast, Adrian Sâmpetrean (Mahomet), Matteo Roma (Cléomène), Vasilisa Berzhanskaya (Pamyra), Maxim Mironov (Néoclès), Simón Orfila (Hièros), Tianxuefei Sun (Adraste), Giuseppe De Luca (Omar) e Anna-Doris Capitelli (Ismène).

Il regista Davide Livermore firmerà anche le scene assieme ad Eleonora Peronetti e Paolo Gep Cucco, mentre i costumi saranno ideati da Gianluca Falaschi e le luci da Nicolas Bovey. Le tre repliche si terranno il 14, 17 e 21 agosto.