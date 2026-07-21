Il giornalista, scrittore e dj Nicola Montisci ha recentemente pubblicato il suo nuovo libro, intitolato "Le strade secondarie del mare – Viaggio lento in Costa Brava". Edito da Prospero Editore nella prestigiosa collana Geopoetica – Viaggi e reportage, il volume offre un'esplorazione approfondita e personale dei percorsi meno battuti del nord della Spagna. L'autore conduce il lettore attraverso le affascinanti località della Costa Brava, toccando luoghi suggestivi come Calella de Palafrugell, Llafranc, Cadaqués, Tossa de Mar e Portlligat, spingendosi fino al confine con la Francia, per rivelare i luoghi meno noti della costa spagnola.

L'opera di Montisci si distingue nettamente da una guida turistica tradizionale. Si configura piuttosto come un autentico racconto di viaggio lento, intessuto di incontri significativi, momenti di convivialità davanti a un caffè, chiacchierate spontanee e piccole storie raccolte lungo il cammino. L'autore descrive la sua esperienza come una scoperta passo dopo passo, priva di mete rigidamente prefissate, ma animata da uno sguardo attento ai dettagli più minuti e agli aspetti spesso trascurati dei luoghi visitati. A tal proposito, Montisci stesso afferma: "Negli anni ho riempito taccuini di appunti durante i miei viaggi. Rileggendoli mi sono accorto che ricordavo molto più le persone incontrate e i dettagli di un luogo che non i suoi monumenti.

Questo libro nasce proprio dal desiderio di raccontare il viaggio attraverso ciò che spesso passa inosservato."

Un'esplorazione tra dettagli e incontri autentici

Nicola Montisci, conosciuto anche con il soprannome di "Tixi", vanta una carriera ultraventennale nel mondo del giornalismo, della comunicazione e dello storytelling. La sua vasta esperienza lo ha portato a collaborare con numerose testate giornalistiche, istituzioni, enti e importanti realtà culturali. Da oltre due decenni, Montisci ha l'abitudine di annotare meticolosamente impressioni, dialoghi e incontri avvenuti durante i suoi numerosi viaggi, in particolare quelli lungo le sponde del Mediterraneo. Molte di queste preziose esperienze sono state precedentemente condivise e pubblicate sul suo sito personale, www.tixi.it, e ora trovano nuova vita e approfondimento all'interno di questo recente volume.

Il viaggio narrato nel libro si snoda attraverso alcune delle più caratteristiche località della Costa Brava, privilegiando intenzionalmente le strade secondarie e i percorsi che sfuggono alle rotte turistiche più affollate. L'autore si sofferma con acuta sensibilità su ciò che solitamente sfugge all'attenzione dei visitatori frettolosi, offrendo una prospettiva profondamente personale e meticolosamente attenta ai particolari che conferiscono un'identità unica a ogni singolo luogo. Questo approccio permette di cogliere l'essenza più autentica e meno conosciuta della regione.

Il profilo poliedrico dell'autore e la collana Geopoetica

Oltre alla sua affermata attività di giornalista e scrittore, Nicola Montisci è anche un apprezzato dj e produttore musicale, dimostrando una versatilità artistica che arricchisce la sua narrazione.

La sua carriera è un intreccio di comunicazione, musica e la profonda passione per il racconto di viaggio. Il libro "Le strade secondarie del mare – Viaggio lento in Costa Brava" è un'opera emblematica per Prospero Editore, inserendosi perfettamente nella collana Geopoetica – Viaggi e reportage. Questa collana è specificamente dedicata a raccogliere e valorizzare opere che propongono esperienze di viaggio non convenzionali, focalizzate sulla scoperta dei territori attraverso lo sguardo intimo e originale degli autori.

In sintesi, il volume si configura come un vero e proprio invito a scoprire la Costa Brava con lentezza e consapevolezza. L'opera di Montisci esalta il valore delle storie umane, dei dettagli inaspettati e delle persone incontrate lungo il cammino, posizionandosi con forza nel filone della letteratura di viaggio che privilegia la conoscenza diretta e l'esplorazione dei luoghi meno battuti e più autentici.