Il Teatro Antico di Tindari si appresta a ospitare la prima nazionale de ‘Le Supplici’ di Eschilo, in un nuovo e significativo allestimento curato da Moni Ovadia e Mario Incudine. L’evento, parte integrante del Tindari Festival e organizzato dal Comune di Patti, si distingue per la partecipazione della Libera Compagnia del Teatro per Sognare, composta da detenuti attori delle case circondariali di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, affiancati da numerosi artisti professionisti. Questa produzione promette di essere un momento culturale di rilievo, unendo la forza della tragedia greca a un profondo messaggio di inclusione.

Un ponte tra culture e linguaggi contemporanei

La nuova messa in scena si caratterizza per un adattamento innovativo, interamente in siciliano, arricchito da innesti di greco moderno e arabo. L’opera, scritta in ottava rima e completamente cantata, porta la firma di Kaballà. Il progetto mira a valorizzare il rapporto tra teatro, musica e tradizione, offrendo una rilettura della tragedia greca che dialoga con linguaggi contemporanei e suggestioni mediterranee. La partecipazione degli attori detenuti è centrale, favorendo il reinserimento sociale attraverso l’arte e la collaborazione con interpreti professionisti.

Un ensemble artistico di rilievo

Il cast include Moni Ovadia nel ruolo di Pelasgo e Mario Incudine come narratore.

Federica Luna Vincenti interpreta la Prima Corifea, Giovanni Calcagno è l’Araldo degli Egizi e Paride Benassai veste i panni di Danao. Le coreute Anita Vitale e Alessandra Salamida, insieme a dieci cantanti e danzatrici, danno vita alle Danaidi, simbolo di resistenza e determinazione. Sul palco anche musicisti dal vivo: Antonio Vasta, Pino Ricosta e Manfredi Tumminello. Accanto agli artisti professionisti, si esibiranno la Compagnia delle Signore di Patti e la compagnia Liberi di Essere Liberi, composta dalle studentesse dell’Università di Messina, sottolineando il carattere corale dell’opera.

L'impatto sociale del teatro in carcere

Il progetto di teatro in carcere ‘Fil Rouge’, ideato da Daniela Ursino, è sostenuto da Enel Cuore, l’Ente Filantropico del Gruppo Enel, dalla Curia di Messina e dall’Università di Messina.

Questa iniziativa si propone di creare un ambiente di crescita e collaborazione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sentirsi parte di una comunità e di tracciare percorsi di reinserimento sociale. Le musiche originali, composte da Mario Incudine, costituiscono un percorso sonoro che attraversa Grecia, Maghreb e Sicilia, intrecciando tradizione e sperimentazione. La regia congiunta di Ovadia e Incudine costruisce una partitura di voci, corpi e lingue diverse, dando vita a uno spettacolo che restituisce la complessità e l’attualità del testo antico.