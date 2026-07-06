Le Terme di Caracalla a Roma ripropongono "Notturno Imperiale", il programma di aperture serali straordinarie che offre l'opportunità di esplorare il complesso archeologico in un'atmosfera suggestiva. Grazie a percorsi illuminati e giochi di luce, le maestose rovine dell'antica Roma prendono vita dopo il tramonto.

L'iniziativa si articola in sei serate tra luglio e ottobre 2026: il 16 e 23 luglio, il 2 agosto, il 19 e 26 settembre e il 15 ottobre. L'apertura è fissata alle 19:30, con ultimo ingresso alle 21:45 e uscita entro le 22:45.

Il percorso consente di esplorare liberamente l'area archeologica e gli affascinanti ambienti sotterranei, incluso il mitreo, il più grande rinvenuto a Roma.

Un punto di spicco è lo Specchio d'Acqua, valorizzato da speciali giochi di luce che richiamano la centralità dell'acqua nell'antica Roma. Queste aperture serali offrono una prospettiva diversa, dove la monumentalità si fonde con la suggestione del paesaggio notturno, ampliando la conoscenza del patrimonio culturale.

Informazioni utili e acquisto biglietti

È previsto un massimo di 1.200 ingressi per serata, rendendo la prenotazione online obbligatoria. I biglietti sono acquistabili esclusivamente tramite il portale ufficiale dei musei italiani. Il costo è di 8 euro (intero) e 2 euro (ridotto). Una tariffa speciale di 1 euro sarà applicata il 26 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

L'accesso ai sotterranei è da Via Antonina, 5; l'ingresso principale delle Terme di Caracalla è in Viale delle Terme di Caracalla, 52, a Roma.

Le Terme di Caracalla: un patrimonio da scoprire

Le Terme di Caracalla, uno dei più importanti complessi termali dell'antica Roma, sono gestite dalla Soprintendenza Speciale di Roma. La grandiosità delle sue architetture e l'ingegneria termale imperiale, visibile negli ambienti sotterranei, offrono una fruizione lenta e suggestiva con "Notturno Imperiale", rivelando aspetti inediti rispetto alle visite diurne. Ulteriori dettagli sul sito della Soprintendenza Speciale di Roma.