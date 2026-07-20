Il 24 luglio, Piazza Duomo a Lecce ospiterà “La gioia di danzare”, gala con protagonisti Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala, e il marito Timofej Andrijashenko, primo ballerino. L'evento, di Artedanza srl, è fortemente voluto dalla Manni, originaria di Galatina, e dal Comune di Lecce. Per l'étoile, esibirsi nella sua terra è un sogno che si avvera, con Piazza Duomo definita la "cornice perfetta" e l'auspicio di un appuntamento annuale. La serata proporrà un viaggio tra capolavori classici e danza contemporanea, unendo eccellenza artistica e radicamento territoriale, con nove danzatori e due musicisti salentini.

Il cast artistico

Oltre ai protagonisti, il gala vedrà artisti del Teatro alla Scala: Claudio Coviello (primo ballerino) e i solisti Agnese Di Clemente, Mattia Semperboni, Maria Celeste Losa, Camilla Cerulli. Il legame con il Salento sarà rafforzato dai ballerini Gabriele Corrado ed Emanuele Cazzato, entrambi originari della regione. L'accompagnamento musicale dal vivo sarà curato dal violinista Alessandro Quarta e dal pianista e compositore Francesco Libetta, creando un suggestivo dialogo tra danza e sonorità.

Biglietti e accesso

Spettacolo alle 21:00 (apertura porte 20:00). Biglietti in vendita dal 10 luglio, online e presso punti vendita fisici a Lecce. Prezzi: Settore 1 (rosso) 50 euro (ridotto under 12 a 30 euro); Settore 2 (blu) 40 euro (ridotto under 12 a 20 euro).

Ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni (senza posto); ridotto 4-12 anni; ordinario dai 12 anni. 10 posti gratuiti per disabili (>=75%), con accompagnatore a 30 euro. Ticket nominativi, richiedono documentazione. Non ammessi animali.

Significato per la città

La sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha definito l'evento "un trionfo degli artisti di Lecce", ringraziando l'arcivescovo Panzetta. Organizzato dal Comune di Lecce e Artedanza srl, l'iniziativa celebra il talento italiano e il legame tra cultura e territorio, mirando a diventare un punto di riferimento per la comunità.