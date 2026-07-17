Il Castello Carlo V di Lecce ospita dal 17 luglio 2026 la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, un progetto interdisciplinare e internazionale dedicato all’universo del celebre drammaturgo inglese. L’iniziativa, promossa dal Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, è curata da Peter Bottazzi e Silvia Rigon con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute.

La mostra mette in scena l’opera shakespeariana attraverso teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica, utilizzando tecnologie e linguaggi contemporanei.

L’esposizione, inaugurata il 17 luglio e aperta al pubblico fino al 10 gennaio 2027, si sviluppa in sette grandi installazioni. Tra queste, ‘La Barca di Prospero’, ispirata a La Tempesta, accoglie i visitatori in un paesaggio sonoro multilingue. ‘Tra le Crepe del Potere’ propone sculture luminose, installazioni sonore e proiezioni, mentre il ‘Laboratorio Shakespeare’ offre un viaggio attraverso documenti, immagini e contenuti digitali sulla biografia e le opere dell’autore.

Le installazioni: un percorso tra mondi e visioni

La sezione ‘Soliloquio’ esplora la dimensione più intima del teatro shakespeariano attraverso il celebre monologo di Amleto, “To be or not to be”, trasformato in un ambiente multisensoriale.

‘Il Fantastico’ utilizza videomapping e brani tratti da La Tempesta, Macbeth, Sogno di una notte di mezza estate e Amleto, creando un ambiente visivo e musicale. ‘Radio Shakespeare’ permette l’ascolto di celebri monologhi e dialoghi, mentre ‘Attraverso le Parole’ trasforma pagine, lettere e versi in elementi luminosi che attraversano le pareti del castello.

Durante il periodo di apertura sono previsti workshop, incontri con artisti e studiosi, attività per le scuole, performance e una mostra sul making of del progetto. Il Castello Carlo V si trasforma così in un laboratorio permanente di ricerca e creazione culturale. Il progetto sarà inoltre presentato il 21 luglio al congresso internazionale shakespeariano di Verona.

Enti promotori e presentazione ufficiale

Il progetto è promosso dal Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, con la partecipazione attiva dei curatori Peter Bottazzi e Silvia Rigon. La consulenza scientifica è affidata a Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute. La mostra è stata presentata con una visita guidata dai curatori e un punto stampa con gli interventi di Anita Guarnieri, direttrice del Castello Svevo di Bari, Pietro Copani, direttore del Castello Carlo V di Lecce, e del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone.