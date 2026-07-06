Il celebre dramma "Edipo Re" di Sofocle, nella versione diretta da Luca De Fusco, è pronto a incantare il pubblico di Salonicco. Lo spettacolo, che vede protagonisti Luca Lazzareschi e Manuela Mandracchia, sarà in scena il 6 e 7 luglio al National Theatre of Northern Greece. Questa importante produzione del Teatro di Roma - Teatro Nazionale compie un significativo viaggio, approdando nel cuore dell'antica Grecia dopo il successo ottenuto lo scorso anno all'apertura della prima stagione del Teatro Ostia Antica Festival. L'approdo in Grecia assume un valore altamente simbolico, poiché Salonicco è considerata la culla del teatro e della democrazia occidentale.

L'opera di Sofocle esplora l'ineluttabilità del destino attraverso la figura tragica di Edipo, figlio del re Laio e della regina Giocasta di Tebe. Fin dalla nascita, Edipo è condannato da una terribile profezia dell'oracolo di Delfi a uccidere il padre. La rappresentazione a Salonicco non è solo un evento teatrale, ma un vero e proprio viaggio ideale che riporta il mito alle sue origini, ripercorrendo la storia e il significato profondo di una delle tragedie più celebri di tutti i tempi.

La visione registica di Luca De Fusco

Il regista Luca De Fusco ha delineato un'interpretazione profonda e originale di "Edipo Re", definendola centrata su un approccio psicanalitico. De Fusco chiarisce che l'intento non è quello di riproporre la celebre teoria freudiana del complesso di Edipo, bensì di utilizzare la psicanalisi come metafora della conoscenza e come analogia di un'indagine terapeutica.

"C'è un uomo che indaga su qualcosa che deve scavare, che deve trovare nel profondo. Non sa che lo sta facendo dentro sé stesso e quando lo scopre non si ferma pur di continuare a conoscere", ha spiegato il regista, evidenziando la ricerca interiore del protagonista.

In questa particolare messa in scena, Luca Lazzareschi assume un ruolo centrale e multiforme, interpretando non solo Edipo ma anche figure chiave come Tiresia, il Messo e il contadino. Questa scelta registica mira a sottolineare un concetto fondamentale: "tutti coloro che 'sanno' sono Edipo, perché Edipo scava dentro sé stesso", rafforzando l'idea di una ricerca della verità che parte dall'individuo stesso.

Il cast di talento include anche Paolo Serra, Francesco Biscione, Paolo Cresta e Alessandro Balletta.

Le suggestioni sonore sono affidate alle musiche di Ran Bagno, mentre le innovative creazioni video sono opera di Alessandro Papa, contribuendo a creare un'esperienza scenica completa e coinvolgente.

Il National Theatre of Northern Greece, custode della cultura

Il National Theatre of Northern Greece, che ha l'onore di ospitare questa prestigiosa produzione, si conferma come uno dei più importanti e attivi enti culturali della Grecia. Fondato nel 1961 e situato nella storica città di Salonicco, il teatro svolge un ruolo cruciale nella promozione e diffusione delle opere classiche e contemporanee. La sua missione include una particolare attenzione alla valorizzazione del ricco patrimonio teatrale greco, contribuendo a mantenerne viva la tradizione e a proiettarla nel futuro.

La struttura è un punto di riferimento per la vita culturale, ospitando regolarmente un vasto programma di spettacoli, festival e iniziative di rilievo internazionale. Attraverso la sua attività, il National Theatre of Northern Greece contribuisce in modo significativo alla diffusione della cultura teatrale, non solo sul territorio ellenico ma anche a livello globale, consolidando il suo status di eccellenza nel panorama artistico.