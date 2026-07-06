Il "Edipo Re" di Luca De Fusco, una produzione del Teatro di Roma - Teatro Nazionale, debutta al National Theatre of Northern Greece di Salonicco il 6 e 7 luglio 2026. Protagonisti sono Luca Lazzareschi e Manuela Mandracchia. Lo spettacolo, che lo scorso anno aveva inaugurato con successo la stagione del Teatro Ostia Antica Festival, compie ora un viaggio simbolico. Torna in Grecia, terra natale del mito e dove il teatro e la democrazia occidentale affondano le proprie radici.

Il ritorno del mito alle origini

La tragedia di "Edipo Re" narra la storia del figlio del re Laio e della regina Giocasta di Tebe, la cui vita è segnata dalla terribile profezia dell'oracolo di Delfi: uccidere il padre.

Emblema dell'ineluttabilità del destino, il testo è riproposto da Luca De Fusco con un'interpretazione profondamente psicanalitica. Il regista ha spiegato che il cuore della sua visione è questo approccio, non per rievocare la teoria di Freud, ma come metafora della conoscenza. De Fusco vede nel testo un'analogia con l'indagine psicanalitica: un uomo che scava nel profondo di sé stesso, senza saperlo, e una volta scoperto, non si ferma pur di continuare a conoscere.

Un cast corale e una nuova lettura

Oltre ai protagonisti Luca Lazzareschi e Manuela Mandracchia, il cast include Paolo Serra, Francesco Biscione, Paolo Cresta e Alessandro Balletta. Le musiche originali sono di Ran Bagno, mentre le suggestive creazioni video sono opera di Alessandro Papa.

Un elemento distintivo è l'interpretazione di Lazzareschi, che non si limita al ruolo di Edipo, ma incarna anche Tiresia, il Messo e il contadino. Questa scelta registica sottolinea la centralità della conoscenza e dell'indagine interiore. Come ha concluso De Fusco, "Tutti coloro che 'sanno' sono Edipo, perché Edipo scava dentro sé stesso", sottolineando l'universalità della ricerca interiore.

Il Teatro di Roma - Teatro Nazionale

Il Teatro di Roma - Teatro Nazionale si conferma una delle più importanti istituzioni teatrali italiane. La sua missione è promuovere la cultura teatrale, producendo e ospitando spettacoli di prosa, danza e altre arti performative. Le sue attività si distribuiscono in diversi spazi iconici della capitale, tra cui il Teatro Argentina, il Teatro India e il Teatro Torlonia. La programmazione valorizza sia la tradizione classica sia la sperimentazione contemporanea, offrendo un panorama artistico ampio e diversificato.