Pistoia, designata Capitale Italiana del Libro 2026, lancia un'iniziativa innovativa per promuovere la lettura: il prestito in biblioteca si trasforma in un "gratta e vinci". Presso la Biblioteca San Giorgio, il progetto "Venerdì? Giorno fortunato!" invita i cittadini a scoprire il piacere della lettura con un tocco ludico. Tre gli appuntamenti previsti: il 24 e il 31 luglio, con un'apertura straordinaria anche lunedì 27 luglio, sempre con orario continuato dalle 9.00 alle 18.30. Ogni utente che prenderà in prestito almeno un volume riceverà un coupon da grattare, con la possibilità di aggiudicarsi gadget ufficiali della manifestazione, fino a esaurimento scorte.

L'iniziativa mira a incentivare la lettura e la frequentazione delle biblioteche attraverso un approccio ludico e partecipativo. Maria Stella Rasetti, responsabile del progetto Pistoia Capitale del Libro, ha commentato: “Con l'arrivo delle vacanze, periodo tradizionalmente dedicato alla lettura, vogliamo sottolineare come ogni libro sia una vittoria sulla quotidianità, un traguardo da celebrare con un ricordo della nostra città”. L'interesse per il progetto è già evidente sui canali digitali, con il reel promozionale sul profilo Instagram ufficiale della Capitale del Libro che ha superato le 8mila visualizzazioni.

Il "gratta e vinci" che celebra la lettura

Il meccanismo è semplice e coinvolgente: chiunque prenda in prestito almeno un libro alla Biblioteca San Giorgio riceverà una cartolina "gratta e vinci".

A differenza dei tradizionali concorsi, questa iniziativa garantisce sempre un premio. Basta rimuovere la pellicola argentata per scoprire uno dei gadget personalizzati con il logo di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, come penne o lapis, pensati per accompagnare i lettori nelle loro scoperte.

Questa scelta di premiare ogni partecipante riflette il messaggio profondo dell'iniziativa: la lettura è di per sé una conquista, e ogni persona che si avvicina a un libro è già un vincitore. L'obiettivo è avvicinare un pubblico sempre più vasto ai libri, trasformando il prestito bibliotecario in un'esperienza positiva e una fonte di scoperta, conoscenza e socialità. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di promozione della lettura che vede Pistoia protagonista a livello nazionale per tutto il 2026.

La Biblioteca San Giorgio: cuore pulsante della Capitale del Libro

La Biblioteca San Giorgio si conferma un pilastro fondamentale per la cultura pistoiese e un punto di riferimento per le iniziative di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026. Inaugurata nel 2007, la struttura si estende su 6.000 metri quadrati distribuiti su tre piani, offrendo un vasto patrimonio librario, spazi dedicati allo studio, alla lettura e all'organizzazione di eventi e laboratori. La sua centralità è cruciale nelle campagne di promozione della lettura e nel coinvolgimento di cittadini di ogni età.

Con progetti come "Venerdì? Giorno fortunato!" e l'approccio "Leggi e vinci", la Biblioteca San Giorgio rafforza il suo ruolo di spazio vitale per la crescita culturale della città.

Queste iniziative facilitano l'accesso ai servizi bibliotecari e avvicinano il pubblico a libri, autori e nuove forme di fruizione culturale. Il successo si riflette non solo sull'aumento della partecipazione, ma anche sulla promozione della lettura come pratica quotidiana e momento di incontro intergenerazionale, come dimostrato anche dall'elevata visibilità sui social media. La biblioteca si afferma così come un luogo aperto, accogliente e innovativo, al centro della vita culturale di Pistoia.