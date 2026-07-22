"In una tomba ho trovato il mio amore". Una frase che potrebbe sembrare inquietante, ma che assume un significato diverso se pronunciata da Zahi Hawass, uno degli egittologi e divulgatori più conosciuti al mondo, soprannominato il "cacciatore di faraoni".

Ospite d'onore di Marateale 2026, Hawass ha partecipato a una masterclass dedicata al tema dell'antico Egitto, ripercorrendo alcune delle sue scoperte e delle sue battaglie contro le false ricostruzioni storiche.

Tutankhamon e la verità sulla sua morte

Archeologo e segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egizie, Zahi Hawass, 79 anni, è noto anche per aver ricostruito la genealogia di Tutankhamon.

Attraverso lo studio del corpo del faraone morto a 19 anni ha sostenuto l'ipotesi di una morte accidentale, forse causata da una frattura al ginocchio.

"Si pensava fosse stato ucciso, aveva un foro nella testa ma tramite nuove strumentazioni di body scan si è scoperto - ha detto all'ANSA - che il foro era stato fatto per far passare un liquido necessario alla mummificazione".

La lotta contro i falsi miti dell'antico Egitto

Tra gli obiettivi di Hawass c'è quello di contrastare alcune convinzioni diffuse nel tempo, a partire dalla presunta maledizione di Tutankhamon.

"È stata messa in giro dai media gelosi dell'esclusiva mondiale che lo scopritore della tomba, Howard Carter e il suo finanziatore Lord Carnarvon, diedero al The Times il 30 novembre 1922, scatenando un fenomeno di "Tut-mania" che da allora ha legato profondamente il faraone alla città di Londra e allora per ripicca i concorrenti del giornale inventarono la maledizione secondo cui chiunque avesse profanato la tomba del faraone sarebbe incorso in una morte prematura".

L'egittologo ha inoltre respinto altre teorie prive di fondamento.

"Escluso che le piramidi siano state costruite dagli alieni come pure qualcuno ha azzardato c'è da dire che un'altra falsità è che siano state realizzate dagli schiavi: erano costruttori, pagati, come tante iscrizioni e persino tombe decorate dimostrano".

Le scoperte ancora da fare

Tra la Città d'Oro perduta di Aten a Luxor, le tombe dei costruttori delle piramidi a Giza, la Valle delle Mummie d'Oro a Bahariya e la mummia della regina Hatshepsut, Hawass ha contribuito a riportare alla luce numerose testimonianze dell'antico Egitto.

Secondo l'egittologo, però, il lavoro non è ancora concluso: "Solo il 30% delle scoperte è stato fatto, c'è tantissimo ancora da scoprire".

Perché l'Egitto antico continua ad affascinare

Secondo Hawass, il fascino dell'antico Egitto nasce dalla capacità di questa civiltà di coinvolgere anche le nuove generazioni.

"Basta chiedere ad ogni bambino: risponderà mummie, faraoni, piramidi. Ma - prosegue all'ANSA - quella cultura è anche altro: regnanti che hanno governato con giustizia, un popolo che credeva nell'al di là, donne in rilievo sociale con più diritti allora di oggi in certe parti del mondo, si sposavano per amore ad esempio".

Cinema, teatro e restituzione delle opere

Film e opere dedicate all'antico Egitto contribuiscono, secondo Hawass, ad alimentare il fascino di questa cultura, pur lasciando spazio alla fantasia.

"Certamente, c'è tanta fantasia, non sono trattati storici ma contribuiscono alla fascinazione, aspetto la Cleopatra di Angelina Jolie se mai arriverà.

Io stesso non ho fatto un libro di storia ma drammatizzato la storia di Tutankhamon per l'opera lirica con le musiche di Lino Zimbone e il libretto di Francesco Santocono che debutterà al Teatro Antico di Taormina il 29 agosto 2026 e poi partirà per un tour mondiale".

È in arrivo anche un documentario dedicato alla sua figura, "The Man with the Hat" di Jeff Roth.

Sul tema delle restituzioni post coloniali, Hawass ha ribadito la richiesta di riportare in Egitto alcune opere conservate all'estero.

"Penso che è ora che ridiano all'Egitto la Stele di Rosetta che è al British Museum, il busto di Nefertiti che è a Berlino, lo Zodiaco di Dendera che è al Louvre: almeno queste tre opere è ora di riportarle a casa".