L'Empire State Building si è illuminato di blu venerdì 3 luglio 2026, rendendo omaggio alle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce al Madison Square Garden. Il blu, colore tradizionale per i matrimoni e spesso richiamato nelle canzoni di successo della popstar, ha simboleggiato un evento di tale risonanza da oscurare persino le celebrazioni del 4 luglio e le partite dei Mondiali, con gli Stati Uniti in campo lunedì contro il Belgio.

Le nozze sono state celebrate con due giorni di festeggiamenti blindati al Madison Square Garden, che ha accolto circa mille invitati tra star internazionali, atleti e amici della coppia.

La cena ristretta di giovedì sera ha visto la partecipazione di cento ospiti selezionati, incluse le famiglie e amici intimi come Selena Gomez, Gigi Hadid e Bradley Cooper. Al termine, gli ospiti hanno ricevuto una scatola di velluto blu con le iniziali della coppia, contenente un flute da champagne decorato con diamanti. Imponenti le misure di sicurezza: circa 130 agenti hanno circondato l'arena per garantire la massima privacy, e a tutti i partecipanti è stato richiesto di firmare un accordo di riservatezza.

Dettagli e Cifre di un Matrimonio Milionario

La scelta del blu per l'illuminazione dell'Empire State Building ha un forte richiamo alla discografia di Swift, presente in brani come 'Delicate' (2017) e 'Cruel Summer' (2019), rafforzando il legame emotivo con i fan.

L'organizzazione dell'evento, stimata tra i 25 e i 100 milioni di dollari, ha rappresentato uno sforzo “erculeo” per la wedding planner Joann Gregoli, che ha curato la trasformazione degli spazi e la gestione della sicurezza, paragonabile a quella predisposta per la visita di Donald Trump all'arena. Il menù esclusivo ha incluso specialità come aragoste, verdure e pollo, con l'ipotesi di un bancone pizza direttamente sulla pista del Madison Square Garden.

La lista degli invitati ha annoverato celebrità quali Emma Stone, Sabrina Carpenter, Dua Lipa e Zoe Kravitz. La coppia ha inoltre effettuato una maxi-donazione di beneficenza di 26 milioni di dollari a diverse organizzazioni a loro care. Alcuni dettagli, come il designer dell'abito da sposa e le modalità esatte della cerimonia, rimangono avvolti nel mistero, con speculazioni su una celebrazione privata o un "sì" davanti a tutti gli ospiti.

Nonostante il mistero, è certo che la popstar intenda prendere il cognome del marito nella vita privata, mantenendo il proprio sul palco, e che un accordo prematrimoniale sia stato firmato, data la ricchezza in gioco (Swift vale almeno due miliardi di dollari, Kelce 80-90 milioni).

L'Eco Mediatica e le Reazioni Politiche

Le celebrazioni a New York, considerata la seconda casa di Swift, si sono svolte in un clima di grande riservatezza, ma con la partecipazione attiva dei fan, che hanno sfidato il caldo torrido per radunarsi vicino all'arena. L'amministrazione cittadina ha mostrato il suo sostegno, con il sindaco Zohran Mamdani che ha indicato 'Only the Young', brano dai toni politici, come sua canzone preferita.

L'illuminazione dell'Empire State Building, confermata dal calendario ufficiale della torre per il 3 luglio, sottolinea il prestigio dell'evento, rappresentando uno dei rari casi in cui il simbolo di New York si tinge per una celebrazione privata.

L'attenzione mediatica generata dalle nozze ha anche innescato una polemica sui social tra le Swifties e l'amministrazione Trump. Un post con il presidente protagonista, intitolato 'America's Eras Tour', ha scatenato reazioni ironiche e critiche, con molti che hanno sostituito 'eras' con 'errors' o parlato di 'failure tour', chiedendo maggiore decenza. Alcuni hanno ipotizzato che la popstar possa realizzare un film sulle nozze, come fatto per il suo tour, per condividere il momento con i fan, mentre altri hanno osservato la gelosia del presidente per un evento che ha distolto l'attenzione dalle celebrazioni del 4 luglio.