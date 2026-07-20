Il Lerici Music Festival celebra la sua decima edizione, un traguardo significativo per la manifestazione che unisce jazz, classica e teatro. Sotto la direzione artistica di Gianluca Marcianò, il festival prenderà il via mercoledì sera, 20 luglio 2026, e animerà il territorio fino al 2 agosto con appuntamenti di alto profilo artistico.

L'inaugurazione è affidata al pianista Paul Lay e al suo Trio, che si esibiranno alle 21:15 nella suggestiva cornice di Villa Marigola, dando il via a un programma ricco di varietà e qualità.

Eventi principali e grandi orchestre

Tra gli eventi più attesi, spicca “The turn of the screw” di Benjamin Britten, in scena il 1° agosto al Teatro Impavidi di Sarzana. L'opera sarà eseguita dall'Orchestra del Carlo Felice, diretta dal maestro Giuseppe Bruno, promettendo un'esperienza teatrale e musicale di grande impatto.

L'Orchestra del Carlo Felice chiuderà il festival il 2 agosto alle 21:15, sotto il Castello di San Terenzo. Il concerto, diretto da Stefano Vignati, sarà un omaggio a Elgar, Morricone e Di Marino, con la violoncellista Miriam Prandi come solista.

Programmazione e serate musicali

La programmazione si distingue per originalità. Un appuntamento imperdibile è il “concerto all’alba”, il 1° agosto alle 5:45 alla Marinella di San Terenzo, con Miriam Prandi al violoncello e Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon.

Una serata dedicata a Schubert è in programma il 23 luglio alle 21:15 a Villa Marigola, con Lieder ispirati all'acqua e l'esecuzione del celebre Quintetto “Die Forelle”.

Il cartellone include anche il programma vivaldiano “Storm and seasons at the Sea”, diretto da Sergey Smbatyan con la Yerevan Youth Orchestra. La stessa orchestra, sotto la direzione di Gianluca Marcianò, proporrà il giorno successivo all’Opificio Vaccari alle 21:15, pagine di Elgar e Mendelssohn.

Il decennale e nuove iniziative

Per il suo decimo anniversario, il Lerici Music Festival ha lanciato due importanti iniziative. La prima è “Acqua Viva”, un progetto di musica diffusa promosso dall’Associazione Suoni dal Golfo con il patrocinio del Comune di Lerici.

Dal 22 al 31 luglio, “Acqua Viva” animerà il territorio con concerti, prove aperte e incursioni musicali in piazze e luoghi rappresentativi.

La seconda è il biglietto cortesia, un'agevolazione per i residenti del Comune di Lerici, che potranno assistere ai concerti del Festival al costo simbolico di cinque euro, rendendo la cultura musicale più accessibile.

Il Lerici Music Festival, ideato e diretto da Gianluca Marcianò, si conferma un appuntamento culturale di rilievo, valorizzando il patrimonio artistico e paesaggistico di Lerici e del Golfo dei Poeti con un'offerta musicale di eccellenza e un forte legame con il territorio.