La Pinacoteca Nazionale di Bologna ha riaperto le sue porte per accogliere nuovamente un tesoro inestimabile: L’Estasi di Santa Cecilia di Raffaello Sanzio. Questo capolavoro del Rinascimento italiano, realizzato tra il 1515 e il 1516, è tornato visibile al pubblico dal 14 luglio 2026, dopo un complesso intervento di restauro che ne ha garantito la piena fruibilità. La stessa Pinacoteca ha annunciato con entusiasmo la riapertura, sottolineando la profonda valenza storica e culturale di questo dipinto, oggetto di meticolosi lavori di manutenzione conservativa protrattisi per diversi mesi.

Commissionata dalla comunità agostiniana per la chiesa di San Giovanni in Monte, L’Estasi di Santa Cecilia raffigura la santa, patrona della musica, circondata da altre figure sacre. L'opera è universalmente riconosciuta per la sua intensa espressività e per il raffinato uso del colore, elementi distintivi dello stile di Raffaello. In occasione della presentazione, il direttore della Pinacoteca, Roberto Martorelli, ha evidenziato come questa “restituzione segni un momento fondamentale non solo per il museo ma per l’intera città di Bologna, che riabbraccia uno dei suoi capolavori più amati”. Il dipinto era stato temporaneamente rimosso dalle sale espositive per un intervento ad alta tecnologia, essenziale per assicurare la sua conservazione a lungo termine.

L’équipe di restauro, sotto la guida di Maurizio De Lisi, ha spiegato di aver affrontato “le criticità conservative con metodi all’avanguardia, puntando a preservare la qualità cromatica originale e la straordinaria integrità della tavola”.

Il Restauro e il Nuovo Allestimento

Con le sue dimensioni di 220 per 136 centimetri, l’opera è unanimemente riconosciuta come uno dei vertici della produzione di Raffaello. Il **restauro** ha comportato un’approfondita analisi dei pigmenti originali, la delicata consolidazione della pellicola pittorica e un’accurata verifica dello stato complessivo della tavola. Per garantire la migliore **conservazione**, è stato implementato un avanzato sistema climatico nella sala espositiva, che assicura condizioni ottimali di temperatura e umidità.

Al termine dei lavori, la pala è stata ricollocata in una nuova struttura espositiva, progettata per offrire ai visitatori una visione ravvicinata e al contempo una maggiore sicurezza. A completamento dell’esperienza, la Pinacoteca ha allestito un **percorso didattico** che guida i visitatori attraverso la storia iconografica e le complesse vicende conservative di **L’Estasi di Santa Cecilia** nel corso dei secoli.

La Pinacoteca Nazionale di Bologna e la Storia dell'Opera

La Pinacoteca Nazionale di Bologna, situata nel suggestivo complesso di Sant’Ignazio, si afferma come uno dei musei più significativi in Italia per la pittura emiliana, coprendo un arco temporale che va dal Trecento all’Ottocento.

La sua vasta e prestigiosa collezione include opere di maestri come Giotto, Guido Reni, il Guercino e i Carracci, oltre naturalmente al capolavoro raffaellesco. **L’Estasi di Santa Cecilia** fu trasferita nella Pinacoteca nel 1815, a seguito della soppressione degli ordini religiosi. Nel corso della sua lunga storia, il dipinto ha lasciato Bologna solo in rare occasioni, principalmente per essere esposto in importanti mostre internazionali o per essere sottoposto a delicati interventi di **restauro**, tra cui spicca quello di particolare importanza storica eseguito da Ottorino Nonfarmale nel 1940.

Oggi, grazie a un rinnovato progetto museografico, l’opera riacquista una nuova e meritata centralità, restituita alla comunità nella cornice di moderne e avanzate misure conservative.

Il ritorno di questo capolavoro rappresenta un evento di straordinario rilievo per la vita culturale di Bologna e per l’intero **patrimonio artistico nazionale**, celebrando la bellezza e la storia attraverso l'arte di **Raffaello**.