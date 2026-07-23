Il film "L'estranea", diretto dal regista Paolo Strippoli, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, essendo stato ufficialmente selezionato per la competizione all'83ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Questa importante notizia è stata annunciata dal direttore artistico Alberto Barbera il 23 luglio 2026, confermando la presenza di un'opera italiana tra i titoli più attesi del festival.

La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, un evento di risonanza globale, si terrà come di consueto al Lido di Venezia, con le date fissate dal 2 al 12 settembre 2026.

L'inclusione di "L'estranea" nella selezione ufficiale sottolinea la vitalità e la qualità del cinema italiano contemporaneo, offrendo una vetrina internazionale a questa produzione.

"L'estranea": un film italiano in vetrina

La pellicola di Paolo Strippoli, "L'estranea", si distingue tra le opere italiane che prenderanno parte alla sezione principale del concorso veneziano. L'annuncio, curato personalmente dal direttore artistico Alberto Barbera, ha rivelato l'elenco completo dei film ammessi, ponendo l'opera di Strippoli in una posizione di rilievo. La partecipazione a un festival di tale calibro rappresenta un'opportunità significativa per il film di raggiungere un pubblico vasto e critico a livello mondiale.

La selezione di "L'estranea" non è solo un traguardo per il regista e la produzione, ma anche un segnale positivo per l'intera industria cinematografica italiana, che vede riconosciuto il proprio valore su una delle piattaforme più influenti del settore. La competizione a Venezia è infatti un trampolino di lancio per molte carriere e un indicatore delle tendenze future del cinema.

La prestigiosa Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

Organizzata sotto l'egida della Biennale di Venezia, la Mostra internazionale d'arte cinematografica si conferma, con la sua 83ª edizione, uno dei festival cinematografici più antichi e celebrati a livello globale. L'evento annuale, che anima il Lido di Venezia, è da sempre un punto di riferimento per l'industria, la critica e gli appassionati di cinema.

La missione della Mostra è quella di promuovere la conoscenza, la diffusione e l'apprezzamento del cinema internazionale in tutte le sue sfaccettature: come forma d'arte, come spettacolo coinvolgente e come industria dinamica. Ogni anno, il festival offre una panoramica sulle produzioni più innovative e significative, contribuendo a plasmare il dibattito culturale e artistico attorno alla settima arte. La sua lunga storia e la sua costante evoluzione ne fanno un appuntamento imperdibile nel calendario culturale mondiale.