L'étoile internazionale Roberto Bolle torna a incantare il pubblico con l'attesissimo spettacolo “Roberto Bolle and Friends” all'Arena di Verona. L'evento, fissato per il 21 luglio 2026, si conferma come uno degli appuntamenti di punta della ricca stagione estiva veronese, un richiamo irrinunciabile per gli amanti della danza e della grande arte. Questo straordinario gala riunisce sul palco alcune delle più brillanti stelle della danza internazionale, presentando coreografie iconiche e offrendo agli spettatori un'occasione davvero unica per ammirare il talento ineguagliabile di Bolle e dei suoi illustri ospiti in una delle cornici più suggestive e storiche d'Italia.

L'imponente Arena di Verona, con la sua storia millenaria e una capienza che supera i 13.000 spettatori, si prepara ancora una volta ad accogliere questa serata magica dedicata interamente all'arte della danza. «L'Arena è un luogo magico per chiunque ami l'arte – ha dichiarato Roberto Bolle – e potervi portare di nuovo i miei amici e colleghi è per me motivo di grande gioia. Ogni anno il pubblico risponde con entusiasmo e questo rende ogni edizione speciale», ha commentato l'étoile, sottolineando il legame profondo con questo palcoscenico e il suo pubblico affezionato.

La formula vincente e il cast stellare di "Roberto Bolle and Friends"

Il format di “Roberto Bolle and Friends” si conferma un punto di riferimento imprescindibile nel panorama della danza italiana e internazionale.

Accanto a Roberto Bolle, si esibiscono danzatori di fama mondiale, provenienti dai più prestigiosi teatri e compagnie del globo. Il repertorio proposto è un affascinante viaggio che spazia dalla danza classica più pura alle audaci contaminazioni contemporanee, garantendo una serata di grande varietà artistica. La struttura dello spettacolo è sapientemente costruita attraverso una successione dinamica di assoli mozzafiato, eleganti passi a due e coinvolgenti brani di gruppo, interpretati su un'ampia gamma di musiche, dalle composizioni classiche eterne alle sonorità più moderne e innovative. L'obiettivo è duplice: celebrare la grande tradizione del balletto e, al contempo, esplorare le tendenze e le innovazioni che animano il panorama coreutico internazionale.

Il successo di questa iniziativa è testimoniato ogni anno dalle migliaia di spettatori che affollano l'Arena, valorizzando e arricchendo ulteriormente la già prestigiosa programmazione estiva areniana.

L'Arena di Verona: un palcoscenico di storia e cultura mondiale

L'Arena di Verona, uno degli anfiteatri romani meglio conservati e più significativi al mondo, è universalmente riconosciuta come uno spazio privilegiato per ospitare eventi di risonanza globale. Non solo grandi concerti musicali e spettacolari opere liriche, ma anche appuntamenti di danza di altissimo livello trovano qui la loro cornice ideale. Ogni estate, questo monumento millenario attrae un pubblico vasto e diversificato, proveniente da ogni angolo del mondo, desideroso di vivere esperienze culturali uniche.

Costruita nel I secolo d.C., l'Arena non è solo uno dei monumenti più visitati d'Italia, ma rappresenta un vero e proprio punto di riferimento culturale, non solo per la città di Verona, ma per l'intera nazione. La costante presenza di artisti del calibro di Roberto Bolle e delle compagnie di danza più prestigiose conferma la centralità di questo luogo nel panorama della danza mondiale, rafforzando in maniera indissolubile il legame tra la ricca tradizione storica del sito e la vibrante vitalità delle arti performative contemporanee.