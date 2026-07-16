A cinque anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 15 luglio 2021, Rai3 dedica un omaggio all’attore Libero De Rienzo con la prima messa in onda televisiva del documentario ‘Libero sempre comunque mai’. L’appuntamento è fissato per la seconda serata di giovedì 18 luglio 2026, all’interno del ciclo ‘Mai visti prima’, una rassegna estiva che propone opere inedite e di qualità del cinema d’autore contemporaneo.

Il ritratto di un artista autentico e libero

Il documentario, nato da un’idea del giornalista Riccardo Gentile e diretto da Alessio Maria Federici, offre un intenso ritratto della vita e della carriera di De Rienzo.

Attraverso un sapiente montaggio di immagini di repertorio, arricchito da testimonianze e ricordi, il film ripercorre il percorso artistico e umano di un attore che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama cinematografico italiano.

La narrazione si concentra in particolare sulla sua consacrazione con il film ‘Santa Maradona’, ruolo che gli valse il prestigioso David di Donatello come miglior attore protagonista. Questa vittoria lo rese il più giovane interprete della sua generazione a ricevere tale riconoscimento. Il documentario evidenzia anche la sua peculiare capacità di rimanere fedele a sé stesso e alla propria visione, distaccandosi dalle logiche più convenzionali del successo.

Le voci di amici e colleghi

Il racconto si arricchisce grazie ai contributi di numerosi amici e colleghi che hanno condiviso con De Rienzo momenti di vita e di lavoro. Tra le voci narranti figurano nomi noti del cinema italiano come Elio Germano, Paola Cortellesi, Pietro Sermonti, Michele Riondino, Micaela Ramazzotti e Valeria Golino. Le loro parole contribuiscono a delineare il profilo di un artista originale, capace di distinguersi per la sua autenticità e la sua profonda passione per il mestiere.

Il ciclo ‘Mai visti prima’, che ospita questa prima televisiva, è una rassegna che Rai3 propone ogni estate, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire prime visioni italiane e straniere. Si tratta di opere spesso inedite, che rappresentano le nuove tendenze e le espressioni più vivaci del cinema d’autore contemporaneo.

Libero De Rienzo: un talento indimenticabile

Libero De Rienzo è stato un attore, sceneggiatore e regista italiano, nato a Napoli. La sua notorietà crebbe esponenzialmente dopo il successo di ‘Santa Maradona’, film che lo consacrò al grande pubblico e alla critica. Nel corso della sua carriera, partecipò a numerose produzioni cinematografiche e televisive, dimostrando una notevole versatilità e una spiccata capacità di interpretare ruoli complessi e intensi. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo italiano, ma il suo contributo artistico continua a essere ricordato e celebrato come esempio di talento e integrità.