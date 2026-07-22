I licenziamenti Disney e Pixar tornano al centro dell'attenzione dopo la decisione della Walt Disney Company di avviare una nuova riduzione del personale che coinvolge centinaia di dipendenti tra Pixar, ESPN, National Geographic e altre divisioni del gruppo. La riorganizzazione punta ad adattare l'azienda ai cambiamenti del mercato dell'intrattenimento.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, i tagli fanno parte di una strategia di riorganizzazione pensata per adattarsi ai profondi cambiamenti che stanno interessando il settore dell'intrattenimento, tra la crescita dello streaming, la contrazione della televisione tradizionale e un mercato cinematografico sempre più competitivo.

La Pixar è al centro dei licenziamenti Disney

I licenziamenti Disney e Pixar hanno interessato soprattutto gli studi di animazione di Emeryville, in California. Sebbene l'azienda non abbia reso pubblico il numero esatto dei dipendenti coinvolti, fonti vicine alla società riferiscono che i tagli riguardano meno del 10% dell'intera forza lavoro di Pixar, con un impatto concentrato prevalentemente nei settori produttivi e operativi.

Nelle stesse ore sono emerse indiscrezioni che parlavano di circa 150 posti eliminati, ma Disney non ha confermato ufficialmente questa cifra. L'azienda si è limitata a spiegare che la revisione dell'organico rientra nella normale valutazione delle priorità strategiche e degli investimenti futuri.

La ristrutturazione interessa anche altre divisioni del gruppo, comprese Disney Entertainment Television, ESPN, National Geographic e alcune funzioni corporate, confermando un intervento trasversale che non riguarda esclusivamente il comparto cinematografico.

La riorganizzazione arriva dopo altri tagli effettuati nel 2026

L'attuale piano di licenziamenti Disney e Pixar rappresenta il terzo importante intervento sul personale effettuato dalla compagnia nel corso del 2026. Già nei mesi precedenti Disney aveva annunciato una significativa riduzione dell'organico con circa mille posti di lavoro eliminati in numerose divisioni, tra marketing, tecnologia, televisione, studi cinematografici ed ESPN.

La strategia riflette la volontà del gruppo di contenere i costi e rendere la struttura aziendale più flessibile in un contesto caratterizzato dall'aumento della concorrenza tra piattaforme digitali, dalla diminuzione dei ricavi televisivi tradizionali e dall'andamento altalenante del botteghino cinematografico.

Per Pixar si tratta inoltre di un nuovo ridimensionamento dopo quello avvenuto nel 2024, quando lo studio aveva già ridotto il proprio personale nell'ambito della scelta di diminuire la produzione di contenuti destinati direttamente allo streaming e tornare a concentrarsi principalmente sui lungometraggi distribuiti nelle sale cinematografiche.

Disney punta a investire nelle aree considerate strategiche

Nel comunicare i licenziamenti Disney e Pixar, un portavoce della società ha spiegato che la revisione dell'organizzazione aziendale nasce dalla necessità di gestire in modo più efficiente le risorse e continuare a investire nei settori ritenuti strategici per il futuro del gruppo.

Nonostante la riduzione dell'organico, Disney continua infatti a sviluppare nuovi progetti cinematografici e televisivi, mantenendo Pixar tra i principali studi d'animazione della compagnia.

La riorganizzazione, secondo quanto riferito dall'azienda, non modifica gli obiettivi creativi dello studio ma punta a costruire una struttura più sostenibile dal punto di vista economico.

La nuova fase di ristrutturazione conferma comunque come anche i grandi protagonisti dell'industria dell'intrattenimento stiano affrontando un periodo di profonde trasformazioni, nel tentativo di conciliare investimenti, innovazione tecnologica e sostenibilità finanziaria in un mercato sempre più competitivo.