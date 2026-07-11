Luciano Ligabue ha inaugurato l'11 luglio 2026 l'iniziativa speciale 'Fuori e Dentro il Borgo' nella sua città natale, Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Questo percorso espositivo diffuso, a metà tra una mostra e un itinerario cittadino, è stato concepito per celebrare gli oltre quarant'anni di carriera dell'artista. L'evento coinvolge numerosi luoghi emblematici della vita privata e professionale di Ligabue, offrendo al pubblico l'opportunità unica di ripercorrere la sua storia direttamente negli spazi che l'hanno vista nascere e svilupparsi.

Il progetto 'Fuori e Dentro il Borgo' si articola in una serie di tappe che guidano i visitatori in un viaggio immersivo attraverso Correggio. La presentazione ufficiale ha visto la partecipazione dello stesso Ligabue, affiancato dal sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi, entrambi hanno rimarcato il profondo valore affettivo e simbolico che la città riveste per il cantautore. «Ci sono posti che non smettono mai di dirmi qualcosa», ha affermato Ligabue durante la conferenza stampa tenutasi in municipio. L'iniziativa svela un percorso arricchito da fotografie, documenti, aneddoti e testimonianze, molte delle quali inedite, disseminate in vari punti del centro abitato.

L'itinerario: luoghi simbolo e ricordi inediti

L'itinerario espositivo tocca luoghi iconici come l'ex Liceo Corso, la sede della storica band Orazero, il parco urbano che fu teatro dei primi concerti di Ligabue, la sua casa natale e i locali giovanili. Ogni tappa è allestita con pannelli esplicativi, cimeli, fotografie e narrazioni sonore che ripercorrono le fasi salienti della carriera del cantautore. L'obiettivo è coinvolgere attivamente la comunità nel racconto di quarant'anni di musica, dagli esordi con i gruppi locali fino ai grandi palchi nazionali e internazionali. Il percorso, interamente gratuito e accessibile, sarà visitabile per tutta l'estate, rafforzando il legame indissolubile tra l'opera artistica di Ligabue e il contesto urbano di Correggio.

Nel corso della presentazione, il sindaco Malavasi ha evidenziato come l'iniziativa sia un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale di Correggio e stimolare un turismo consapevole, profondamente connesso alla musica e alle radici del territorio. La forte adesione della cittadinanza e la collaborazione degli esercizi commerciali locali contribuiscono a rendere l'esperienza interattiva e pienamente partecipata, creando un dialogo fecondo tra la memoria personale dell'artista e quella collettiva della comunità.

Correggio: ispirazione e identità

Correggio, vivace centro di oltre ventimila abitanti nel cuore della pianura emiliana, è indissolubilmente legata alla figura di Ligabue. L'artista, nato nel 1960, ha costantemente attinto dal tessuto sociale e territoriale del borgo per narrare storie, descrivere luoghi e personaggi nelle sue canzoni.

Monumenti civili e religiosi di rilievo, quali il Teatro Asioli e il Duomo, fungono da scenografia per alcune sezioni del percorso espositivo, consolidando il legame tra arte, comunità e territorio. La città ha, peraltro, già ospitato in passato mostre e iniziative dedicate a Ligabue, promuovendo una visione della musica come patrimonio collettivo.

La proposta 'Fuori e Dentro il Borgo', sapientemente articolata tra centro storico, parchi e spazi pubblici, si configura come una nuova modalità narrativa della carriera musicale di Ligabue e, al contempo, dell'identità stessa di Correggio, attraverso la storia di uno dei suoi figli più illustri. «Correggio mi ha dato tanto e continua a darmi storie», ha ribadito l'artista durante la cerimonia di apertura, sottolineando il suo legame profondo.

L'iniziativa riafferma la centralità del rapporto tra artista, territorio e memoria, offrendo a residenti e visitatori un'opportunità irripetibile per esplorare e comprendere a fondo un percorso umano e creativo che ha lasciato un'impronta indelebile nella musica italiana contemporanea.